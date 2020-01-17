الثقافية تنظيم مهرجان الموجة الكورية كي كون هذا العام في 4 مدن آسيوية وأمريكية

قالت شركة "سي جيه" الترفيهية اليوم الجمعة إنها ستقوم بتنظيم مهرجان الموجة الكورية "كي كون" لهذا العام في 4 مدن آسيوية وأمريكية.

ومن المقرر إقامة هذا المهرجان في طوكيو خلال الفترة من يوم الثالث وحتى الخامس من شهر أبريل، وفي نيويورك من الثاني عشر وحتى الرابع عشر من يونيو، وفي لوس أنجلوس من السابع والعشرين وحتى الثلاثين من أغسطس، وفي بانكوك خلال يومي السادس والعشرين والسابع والعشرين من سبتمبر.

وأضافت الشركة أن مهرجان هذا العام سيشمل أيضا فعاليات خاصة بالأطعمة والتجميل وأسلوب الحياة، بالإضافة إلى المسلسلات التلفزيونية للتواصل مع معجبي الثقافة الكورية في العالم.