فيلم الطفيلي الكوري أول فيلم أجنبي يفوز بجائزة نقابة ممثلي الشاشة الأمريكيين

فاز فيلم "الطفيلي" الكوري بجائزة نقابة ممثلي الشاشة الأمريكيين في فئة الأداء المتميز للممثلين المعروف باسم جائزة "الانسجام" في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم يوم الأحد الماضي في لوس أنجلوس، ليكون بذلك أول فيلم بلغة أجنبية ينال هذه الجائزة.

وصعد على المسرح لاستلام الجائزة التاريخية خمسة ممثلين، بمن فيهم "سونغ كانغ هو".

وقال الممثل "كانغ" في كلمة ألقاها بعد استلام الجائزة : " يشرفني جدا أن أحصل على هذه الجائزة أمام مثل هؤلاء الممثلين المذهلين، ولن أنسى أبدا هذه الليلة الجميلة".

وقد تنافس الفيلم الكوري "الطفيلي" مع أربعة أفلام أخرى، منها "ذات يوم في هوليوود" و"الإرلندي".