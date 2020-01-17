بي تي إس تكشف عن أغنية جديدة

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كشفت فرقة "بي تي إس" عن أغنيتها الجديدة بعنوان "بلاك سوان" أي "بجعة سوداء" قبل إصدار ألبوم الفرقة الجديد "خريطة الروح :7" يوم الحادي والعشرين من شهر فبراير القادم.

وتم تسمية الأغنية لتكون "بجعة سوداء" مستوحاة من مقولة الراقصة الأمريكية "مارثا غراهام" حيث قالت إن الراقصة تموت مرتين، مرة واحدة عندما تتوقف عن الرقص، وهذه الوفاة الأولى، هي الأكثر إيلاما"

وتعبر أغنية الفرقة الجديدة عن الخوف من اللحظة التي لم يعد فيها بإمكان الفنان تقديم أداءه على المسرح.