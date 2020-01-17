آيكون تعود بعد عام من غيابها عن الساحة الغنائية

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ذكرت شركة "واي جي" الترفيهية أن فرقة "آيكون" الشبابية ستعود بإصدار ألبومها المصغر الثالث الجديد بعنوان "قررت" يوم السادس من شهر فبراير القادم.

وكشفت الشركة عن مقطع فيديو تشويقي لذلك الألبوم يوم الحادي والعشرين من يناير.

ويأتي إصدار الألبوم الجديد للفرقة بعد عام من إصدار ألبومها السابق بعنوان "ذا نيو كيدز" في شهر يناير من العام الماضي.

وكان المطرب "بي آي" قائد فرقة "آيكون" قد أعلن العام الماضي عن خروجه من الفرقة بعد تهمة تعاطيه للمخدرات.