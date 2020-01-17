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تأهل المنتخب الكوري لكرة القدم إلى دورة الألعاب الأولمبية بعد فوزه على نظيره الأسترالي بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي في تايلاند ضمن الدور نصف النهائي من بطولة آسيا لكرة القدم تحت 23 عاما.

بهذا تمكنت كوريا الجنوبية من التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية للمرة التاسعة على التوالي.

وقد سجل الهدف الأول للمنتخب الكوري اللاعب "كيم ديه وان" في الدقيقة الحادية عشرة من الشوط الأول من المباراة، بينما سجل الهدف الثاني اللاعب "لي دونغ كيونغ" في الدقيقة الحادية والثلاثين من الشوط الثاني.

وتعد بطولة آسيا لكرة القدم تحت 23 عاما التصفية النهائية للدول الآسيوية للتأهل إلى دورة طوكيو للألعاب الأولمبية التي ستقام العام القادم، حيث تتمكن الدول الثلاث التي تفوز بالمراكز الثلاثة الأولى، بالإضافة إلى اليابان الدولة المضيفة، من التأهل إلى الأولمبياد.

وبهذا الفوز الأخير، ضمنت كوريا الجنوبية المركز الثاني على الأقل، لتتأهل بذلك إلى أولمبياد طوكيو للمرة التاسعة على التوالي منذ دورة سيول لعام 1988.

وكانت كوريا الجنوبية قد تمكنت من التأهل إلى دورتي الألعاب الأولمبيتين اللتين أقيمتا في لندن عام 1948، وفي طوكيو عام 1964.

ورغم تأهل المنتخب الكوري لكرة القدم إلى دورة الألعاب الأولمبية مرات عديدة منذ عام 1948، لم يحرز نتائج جيدة في دورات الألعاب الأولمبية، حيث لم يتمكن من الصعود إلى دور الـ16 حتى عام 2000.

ونجحت كوريا الجنوبية في الصعود إلى الدور ربع النهائي لأول مرة في أولمبياد أثينا لعام 2004، وحصلت على الميدالية البرونزية في أولمبياد لندن في عام 2012 بتحقيق انتصارين و3 تعادلات وخسارة واحدة، محققة بذلك أحسن نتيجة في تاريخ مشاركتها في دورات الألعاب الأولمبية.

وفي أولمبياد ريو دي جانيرو التي أقيمت في عام 2016، تمكنت كوريا الجنوبية من الصعود إلى الدور ربع النهائي.

وتشارك في منافسات كرة القدم ضمن دورة طوكيو للألعاب الأولمبية 16 دولة، منها 4 دول آسيوية، وسيتم منح حق المشاركة في هذه المنافسات لليابان بصفتها الدولة التي تستضيف ذلك الحدث الأولمبي.

وستمتح التذاكر الثلاث الأخرى لكوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية بالإضافة إلى الدولة الفائزة في المباراة التي ستقام بين أستراليا وأوزباكستان.

كما تمكنت أربع دول من أوربا، وهي: فرنسا وألمانيا ورومانيا وإسبانيا، إلى جانب نيوزلاندا ومصر وساحل العاج وجنوب أفريقيا، من التأهل إلى أولمبياد طوكيو.

وسيتم تحديد أربع دول أخرى من القارة الأمريكية حتى شهر مارس القادم.