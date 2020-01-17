ظهور فيروس كورونا الجديد والجهود المبذولة عالميا لمنع انتشاره

ⓒYONHAP News

بدأ نوع جديد من فيروس كورونا في الظهور في شهر ديسمبر الماضي في مدينة "ووهان" الصينية، وظل هذا الفيروس ينتشر انتشارا واسعا ليس فقط في الصين، بل وأيضا في تايلاند واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وضمن الجهود الرامية إلى كبح هذا النوع الخطير من الفيروسات، قررت الحكومة الصينية رفع حالة التأهب الاحترازي مثلما فعلت عند تعرض الصين لتفشي متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد "سارس" عام 2003، كما بدأت مختلف دول العالم، بما فيها كوريا الجنوبية، في اتخاذ إجراءات حجر صحي طارئة لمنع انتشار الفيروس وتحوله إلى وباء.

وتعتبر مدينة "ووهان" الصينية مصدر انتشار فيروس كورونا الجديد، حيث تم رصد أول ظهور للفيروس المشتبه بأنه فيروس كورونا في سوق لبيع ثمار البحر بالجملة في المدينة.

ويعنى هذا أن هناك احتمالا كبيرا لانتقال هذا الفيروس من الحيوانات البرية إلى الناس، ولكن لا يزال مصدره المحدد مجهولا.

والأسوأ من ذلك هو احتمال أن ينتقل الفيروس بين الناس، نظرا لأن 14 عاملا في المجال الطبي في الصين قد أصيبوا بالفعل بهذا النوع من الفيروس عن طريق العدوى من مريض واحد.

وبالإضافة إلى ذلك، يتوسع نطاق انتشار الفيروس في الصين ليشمل محافظة كوانغ تونغ ومدينة شنغهاي وحتى العاصمة بكين.

وقال لجنة الصحة الوطنية الصينية إن العدد الإجمالي للحالات المؤكدة قد بلغ 440 حالة، توفي 9 منهم بسبب مرض الجهاز التنفسي حتى يوم الأربعاء الماضي، وذلك بعد أن كان عدد الحالات المؤكدة 318 حالة وعدد الوفيات منهم 6 حتى الساعة الحادية عشرة من اليوم الأسبق، وهو ما يشير إلى الوتيرة السريعة لانتشار الفيروس.

وجاء الارتفاع الحاد في عدد المصابين في الوقت الذي يستعد فيه ملايين الصينيين لقضاء عطلة رأس السنة القمرية الجديدة داخل الصين وخارجها، الأمر الذي قد يتسبب في زيادة كبيرة في عدد المصابين بمرض الالتهاب الرئوي في مختلف دول العالم، بما فيها تايلاند وفيتنام وسنغافوره وكوريا الجنوبية واليابان، والتي هي مقاصد مفضلة لدى الصينيين لقضاء عطلاتهم.

إلى جانب هذا، تم رصد حالة مؤكدة من الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة لدى شخص قادم من مدينة "ووهان" الصينية، وأبلغت كوريا الجنوبية عن أول حالة إصابة مؤكدة يوم الاثنين، بعد تسجيل حالات في كل من تايلاند واليابان.

بهذا، أصبح القلق من احتمال انتشار الفيروس في العالم بالفعل حقيقة واقعة.

وفي هذا السياق، تقوم دول العالم بتعزيز إجراءات الحجر الصحفي في المطارات وتطوير اللقاحات المضادة لهذا النوع الجديد من فيروس كورونا.

وقال خبير صحي في بريطانيا إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا يبلغ حوالي ألفي حالة على مستوى العالم، أي أكثر بكثير مما أعلنته السلطات الصحية الصينية.

ويشار إلى أن فترة حضانة الجسم لفيروس كورونا الجديد يفترض أن تكون حوالي 14 يوما.

وأكد خبراء في الشؤون الصحية على ضرورة تعزيز إجراءات الحجر الصحي، وإدارة النظافة الفردية والتعاون الدولي خاصة مع الصين لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد.