هانبوك في كوريا الشمالية

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تبدأ عطلة رأس السنة القمرية من الجمعة 24 يناير. قبل أحد أكبر الأعياد التقليدية في البلاد، يستعد البعض في كوريا الجنوبية ل "سولبيم" ، والتي تشير إلى الأزياء الكورية التقليدية "هانبوك" التي يتم ارتدائها بشكل خاص يوم رأس السنة القمرية الجديدة. بينما يرتدي العديد من الشباب في العشرينات والثلاثينيات ملابسهم الجميلة "الهانبوك" التي يستأجرونها ويزورون القصور القديمة، علينا أن نتساءل عما إذا كان الأشخاص في الجزء الشمالي من شبه الجزيرة الكورية يرتدون أيضًا الزي التقليدي للاحتفال بعيد رأس السنة القمرية الجديدة.





"كانغ مي – جين" ، المنشقة الكورية الشمالية والمحررة بصحيفة "ديلي إن كيه" التي تتخذ من سيول مقراً لها :

لا توجد ثقافة "سولبيم" في كوريا الشمالية إنما يتم ارتداء "الهانبوك" عادةً في المناسبات الخاصة مثل الأحداث السياسية وحفلات الزفاف وأعياد الميلاد الستين والسبعين والثمانين الخاصة بالوالدين. فقط عدد قليل من العائلات، يعتبره شيئًا تقليديًا مهمًا، حيث يرتدي الأطفال "الهانبوك" وينحنون لكبار السن يوم رأس السنة القمرية الجديدة.





ألغت كوريا الشمالية يوم رأس السنة القمرية الجديدة أو "سولال" في الستينيات من القرن الماضي باسم القضاء على الممارسات الإقطاعية. لكن "سولال" انتعش في عام 1989 بتعليمات من الزعيم السابق "كيم جونغ – إيل" في خطوة لتخفيف السخط العام على الصعوبات الاقتصادية. ومنذ ذلك الحين، اجتمع أفراد الأسر في هذا اليوم لتبادل الأطعمة اللذيذة والاستمتاع بالألعاب الشعبية التقليدية.





بينما يرتدي الكثير من الكوريين الجنوبيين "سولبيم" لأداء طقوس تذكارية للأجداد في صباح اليوم الأول من السنة القمرية الجديدة، لا تعد هذه الممارسة شائعة في الشمال. لكن هذا لا يعني أن الكوريين الشماليين لا يبدون اهتماما بملابس "الهانبوك". بل على العكس من ذلك، فإنهم يولون الملابس التقليدية رمزية خاصة.





المنشقة "كانغ مي – جين" :

بالنسبة للنساء، يتكون "الهانبوك" من شيوكوري وشيما، والتي تشير إلى سترة وتنورة. وعلى الرغم من أن النموذج قد تغير قليلاً مع مرور الوقت، إلا أن الملابس التقليدية تكمن في الملابس اليومية التي يرتديها الناس في عهد مملكة جوسون، ولهذا السبب تُعرف الملابس المكونة من قطعتين باسم "جوسون أوت" أو "ملابس جوسون" في كوريا الشمالية. الكوريون الشماليون فخورون جدًا بأنهم استلهموا منذ زمن طويل روح وتقاليد شعب جوسون حيث يرتدون ملابس "جوسون أوت" في المناسبات السعيدة، أو الأعياد الوطنية، مما يعكس احترام كوريا الشمالية لجوسون.

كوريا الشمالية تسمي الملابس التقليدية "جوسون –أوت" لتسليط الضوء على العرق الكوري. شجع الزعيم السابق "كيم جونغ – إيل" النساء على ارتدائه، قائلاً إن "شيما شيوكوري" للنساء يستحق بالتأكيد التباهي به أمام العالم .





المنشقة "كانغ مي – جين" :

يستخدم "الهانبوك" الكوري الشمالي غالبًا اللون الأبيض الذي كان يفضله الشعب الكوري تقليديًا بكونه يمثل رمزا للروح النقية. كانت جدتي ترتدي "شيوكوري" أبيضا مصنوعا من القطن أو الحرير وتنورة سوداء مثل الملابس التقليدية التي ترتديها النساء في مملكة "جوسون". أعتقد أن كوريا الشمالية تؤكد بهذه الطريقة على عرق الأمة.





بينما من المفترض أن ترتدي الطالبات الجامعيات زي "الهانبوك"، نادراً ما يرتدي الرجال في كوريا الشمالية الزي التقليدي اعتقادا من الكثيرين بأن هذا اللباس يبدو أجمل على النساء من الرجال. وتعتبر النساء "الهانبوك" مفخرة لهن، شيئًا يمكن ارتداؤه في المناسبات الخاصة فهن يلبسنه في المناسبات الحكومية والعائلية المهمة مثل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد الستين. ولكن، كيف يتهيأن لذلك ؟





المنشقة "كانغ مي – جين":

في ظل نظام الحصص السابق، تم تزويد الشعب الكوري الشمالي بكل شيء الطعام والأحذية والملابس بما في ذلك "الهانبوك". كان على النساء استلام هذه الأشياء، سواء كن راغبات أم لا. لكن في هذه الأيام، تذهب النساء إلى السوق الخاص أو "جانغ مادانغ" ويخترن اللون والتصميم المفضلين لديهن لشراء "الهانبوك".





تختلف أسعار "الهانبوك" حسب الجودة والتصميم حيث تعد قطع "الهانبوك" المصنوعة في الصين باستخدام التصميمات والأقمشة الكورية الجنوبية غالية الثمن، ويصل سعرها إلى حوالي 3000 دولار أمريكي. لكن هناك أخرى متوفرة بأسعار معقولة في حدود 20 دولارا. أولئك الذين أصبحوا أفضل حالًا، هم على استعداد للحصول على منتجات عالية الجودة.





في الماضي، كانت كوريا الشمالية توزع الملابس، بما في ذلك "الهانبوك"، على الناس. لكن نظام الحصص للدولة انهار في منتصف التسعينيات بسبب الانكماش الاقتصادي الشديد. في الوقت الحاضر، يشتري الناس "الهانبوك" في أسواق "جانغ مادانغ". بشكل عام، يعتبر "الهانبوك" أغلى من الملابس العادية وغالبًا ما يستأجره الأشخاص الذين لا يستطيعون شراءه.





المنشقة "كانغ مي – جين" :

في "الهانبوك" الكوري الشمالي، غالبًا ما تضاف أنماط الزهور إلى الأكمام والتنورة أيضًا مما يضفي على هذا اللباس روعة أكثر ويجعل منه وسيلة للتعبير عن الفرحة والسعادة العظيمتين.





"الهانبوك" هو نوع من اللباس الرسمي المخصص للأيام المهمة، وأنماط الزهور المطرزة عليه ترمز إلى البهجة والبركات فيما يعد الحرير المنتج في "يونغ بيون" بمقاطعة شمال "بيونغان" نسيج "الهانبوك" الأكثر شهرة.





شجعت كوريا الشمالية استخدام "الهانبوك" بنشاط أكبر تحت حكم "كيم جونغ – أون" في تحول كبير، وكان يرتديه الرجال أيضا .





المنشقة "كانغ مي – جين" :

منذ منتصف عام 2010، يقوم الكثير من الآباء بإلباس أطفالهم "الهانبوك". ولم يقتصر الأمر على الأطفال بل شمل الرجال أيضا. تظهر صور يوم رأس السنة القمرية وبعض الأحداث في بيونغ يانغ في عامي 2016 و 2017 الكثير من الناس، وهم يرتدون "الهانبوك".

كوريا الشمالية مهووسة بالتقاليد القديمة للحفاظ الأصل العرقي لها، والتي تعتقد أنه يمكن الدولة الصغيرة والضعيفة من تحمل العقوبات الدولية القاسية. إن اعتزازها الوطني يظهر جيدًا في أغنية بعنوان "الكوريون هم من أعظم الشعوب في العالم".





خلال عطلة رأس السنة القمرية العام الماضي، عرضت صحيفة "رودونغ شينمون" الكورية الشمالية متاجر لبيع الملابس مكتظة بالأشخاص الذين يستعدون لسولبيم. كان الرجال الكوريون الشماليون يتجنبون "الهانبوك" لكن بعضهم اختار مؤخرا ارتدائه في حفلات الزفاف الخاصة.





يبدو أن كوريا الشمالية تشجع على انتشار "الهانبوك" في محاولة لتعزيز الوحدة الداخلية من خلال التأكيد على الأصل العرقي والاستقلال وسط عقوبات دولية قوية.