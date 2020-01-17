بيع مكبرات صوت لفرقة بي تي إس في مزاد خيري

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قالت دار "جوليان" للمزادات إن سبعة مكبرات صوت استخدمتها فرقة "بي تي إس "BTS في إحدى جولاتها بيعت بسعر 83200 دولار أمريكي، خلال مزاد لصالح الأعمال الخيرية، قبل حفل توزيع جوائز "غرامي"، لتجني بذلك ما يزيد بثماني مرات عن السعر المتوقع لها في البداية.

وأشارت "دار جوليان" إلى أن مكبرات الصوت التي تحمل توقيعات أعضاء الفرقة تمثل أول متعلقات لفرقة "بي تي إس" تباع في مزاد.

وكانت الدار قدرت في وقت سابق أن هذه الأجهزة ستباع بمبلغ يتراوح بين عشرة آلاف وعشرين ألف دولار أمريكي.