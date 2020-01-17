كوكا كولا أرينا تستضيف فرقة سوبر جونيور في دبي

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من المقرر أن تستضيف كوكا كولا أرينا دبي فرقة "سوبر جونيور" في حفل لموسيقى البوب الكورية سيقام من تنظيم "غريس آند كو" يوم العشرين من شهر مارس القادم.

كما سيشارك في هذا الحفل أشهر فرق البوب الكورية الأخرى، منها فرقة "آر جي بي" الشبابية وفرقة "لابوم" النسائية وفرق "إن سي تي 127" الشبابية.

وكانت فرقة "سوبر جونيور" قد أصدرت مؤخرا أول ألبوم يضم عروضها الموسيقية الحية.