الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث
بحث
About us Go to KBS

كوكا كولا أرينا تستضيف فرقة سوبر جونيور في دبي

#أخبار الساحة الفنية l 2020-01-27

من أغانى القمة

ⓒ SM Entertainment

من المقرر أن تستضيف كوكا كولا أرينا دبي فرقة "سوبر جونيور" في حفل لموسيقى البوب الكورية سيقام من تنظيم "غريس آند كو" يوم العشرين من شهر مارس القادم.

كما سيشارك في هذا الحفل أشهر فرق البوب الكورية الأخرى، منها فرقة "آر جي بي" الشبابية وفرقة "لابوم" النسائية وفرق "إن سي تي 127" الشبابية.

وكانت فرقة "سوبر جونيور" قد أصدرت مؤخرا أول ألبوم يضم عروضها الموسيقية الحية.

قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;