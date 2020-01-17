بي تي إس أول فرقة كورية تفوز بالشهادة البلاتينية في الولايات المتحدة





حصلت فرقة "بي تي إس" على الشهادة البلاتينية عن مبيعات أحد ألبوماتها في الولايات المتحدة.

ومنحت رابطة صناعة التسجيلات الأمريكية الشهادة البلاتينية لفرقة "بي تي إس" عن ألبومها "احب نفسك: الإجابة"، الصادر في عام 2018، لتكون أول فنان وفرقة كورية تحقق هذا التميز الفني الذي يشير إلى أن هذا الألبوم قد بيع منه مليون نسخة في الولايات المتحدة.

يشار إلى أن ألبوم "احب نفسك: الإجابة" قد حصل على الشهادة الذهبية من الرابطة في عام 2018، وكان أول ألبوم كوري أيضا، وما يعني أنه بيع منه حينها 500 ألف نسخة في الولايات المتحدة.

كما حصل ألبوم فرقة "بي تي إس" الآخر بعنوان "خريطة الروح: بيرسونا" على الشهادة الذهبية في العام الماضي.

من جهة أخرى، شاركت "بي تي إس" للمرة الأولى في العرض الغنائي الذي أقيم خلال حفل توزيع جوائز "غرامي" أمس الأحد في لوس أنجلوس.