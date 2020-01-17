كنزة سليماني: تعرفت على إذاعة الكي بي إس عن طريق الصدفة
2020-01-17
#أخبار الساحة الفنية l 2020-01-28
بي تي إس لأول مرة على مسرح جرامي
أقيمت يوم الأحد الماضي في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة فعاليات النسخة الثانية والسبعين من حفل توزيع جوائز الجرامي للعام 2020، بحضور عدد كبير من النجوم والنجمات.
وشهد الحفل تنظيم العديد من الاستعراضات المميزة من قبل أشهر النجوم قدموا أغانيهم وسط دعم وتشجيع الجميع، وكان على رأس هؤلاء فرقة "بي تي إس" الكورية التي قدمت عروضها للمرة الأولى على مسرح جرامي.
وصنعت فرقة "بي تي إس" التاريخ أثناء أدائها، حيث انضمت إلى "ليل ناز إكس" مغني الراب الأمريكي، وقدموا فقرة مميزة معا.
2020-01-17
2020-01-17
2020-01-17
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