تنامي ثقة الشركات الكورية في الموظفين الجدد من مواليد التسعينيات

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بدأت فئة الشباب المولودين في تسعينيات القرن الماضي في الآونة الأخيرة تحظى بشكل متزايد بفرص عمل جديدة داخل الشركات الكورية ولهذا يشهد اهتمام الشركات بالتعامل مع هذا الجيل من الموظفين تطورا لافتا، حيث خلصت نتيجة استبيان للرأي إلى أن الموظفين الحاصلين على خبرة عمل مع هذا الجيل من الشباب، قد منحوا هذه الفئة العمرية من الموظفين سبعة وستين درجة من إجمالي مائة درجة. جاء ذلك في استطلاع للرأي أجرته شركتا "جاب كوريا잡코리아 وألبامون알바몬" على أربعة آلاف وتسعمائة موظف من ذوي الخبرة في العمل مع المولودين في التسعينيات للتعرف على درجة الوعي بهذه الفئة من الموطفين، وطبقا للنتيجة منح المستجوبون سبعة وستين من إجمالي مائة درجة لفائدة هذه الفئة، كما منح الموظفون المولودون في سبعينيات القرن الماضي أربعة وستين درجة بالمتوسط إلى هؤلاء الموظفين بينما أسند لهم الموظفون المولودون في ثمانينيات القرن الماضي خمسة وستين درجة، كما أسند لهم الموظفون المولودون في العقد الأول من الألفية الجديدة، أربعة وسبعين درجة مع الإشارة إلى أن درجة رضا الموظفين المولودين في تسعينيات القرن الماضي عن الزملاء من جيلهم، قد بلغت سبعا وسبعين درجة، لتسجل الدرجة الأعلى.





وفي رد على سؤال عن نقاط الاختلاف بين الموظفين المولودين في تسعينيات القرن الماضي والموظفين من الأجيال الأخرى، أجاب واحد وأربعون بالمائة منهم بأن الاختلاف الأهم، يكمن في التعبير عن الآراء بشكل صريح وفعال، حيث أجاب واحد وثلاثون بالمائة منهم بمنحهم الأولوية للذات بدلا من الشركة بينما أجاب أربعة وعشرون بالمائة منهم بتفضيل التواصل عبر الأجهزة المتنقلة ومواقع التواصل الاجتماعي، فيما أجاب ثلاثة وعشرون بالمائة منهم بوضع الأولوية لتحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية وأجاب تسعة عشر بالمائة بعدم الادخار في ضخ الاستثمار على الذات.

وبخصوص أكثر الصعوبات التي يمكن مواجهتها في التعامل مع الموظفين المولودين في تسعينيات القرن الماضي، قال سبعة وعشرون بالمائة من المستجوبين إنهم لا يواجهون صعوبات محددة في الانتقال من شركتهم للعمل بشركات أخرى، حيث قال أربعة وعشرون بالمائة منهم إنه يمكنهم التخلي بسهولة عن الأعمال الصعبة بينما أجاب ثلاثة وعشرون بالمائة منهم بأن اهتمامهم ينحصر فقط على أعمالهم.

أما بخصوص النقاط الجيدة التي يمكن الإشارة إليها في أثناء العمل مع تلك الفئة من الموظفين أجاب ثلاثة وثلاثون بالمائة منهم بسرعة قراءة الاتجاهات الجديدة وكثرة الأفكار المبتكرة بينما قال أربعة وعشرون بالمائة منهم إن لديهم مهارة عالية في إنجاز العمل بسرعة فائقة، بينما قال اثنان وعشرون بالمائة منهم بأنهم مبتكرون ويتكيفون بسرعة مع التغيرات حيث قال عشرون بالمائة منهم إنهم يلمسون قدرا كبيرا من الكفاءة لديهم خلال العمل. وتجدر الإشارة الي أن الخلافات أوالصراعات بين الأجيال ظلت موجودة منذ القدم وأعتقد أن شعور الموظفين في الأجيال السابقة بنوع من الاستغراب تجاه الأجيال الجديدة طبيعي إلى حد ما.