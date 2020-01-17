ارتفاع عدد السياح الكوريين الذين يمارسون الرياضة أثناء السفر

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من الملاحظ خلال هذه الأيام زيادة كبيرة وسريعة في عدد أولئك الذين يُطلق عليهم " إيثلايجور athleisure" من الكوريين علما بأن هذا المصطلح هو اختصار لكلمتيين إنجليزيتين وهما كلمة " athletic" التي تعني رياضي، وكلمة "leisure" التي تعني وقت فراغ. وتجدر الإشارة إلى أن فئة athleisure تنسب إلى أولئك الذين يسافرون من أجل ممارسة الرياضة أو يستمتعون بممارسة الرياضة في أماكن السفر التي يتوجهون إليها، وفي هذا السياق، أجرت شركة سكاي سكانر للسفر مسحا على مائتين وثمانية وسبعين شخصا من ذوي الخبرة في ممارسة الرياضة في أثناء السفر وطبقا لنتيجة المسح تبين أن السباحة هي أكثر أنواع الألعاب الرياضية ممارسة في أثناء السفر ثم جاءت رياضة المشي الطويل ورياضة الغولف ورياضة الهيلث وتسلق الجبال والجري بالترتيب كأكثر أنواع الرياضات مُمارسة في أثناء السفر.

يُشار إلى أن من أهم الأسباب التي تقف وراء اختيار السباحة كأكثر الرياضات ممارسة في أثناء السفر هو اتجاه الكثير من الكوريين هذه الأيام إلى دول جنوب شرق آسيا حيث اختيرت بالفعل" بوقواوك푸꾸옥" و"نطرانغ나트랑" و"بوراكاي보라카이" و"تشيانغماي 치앙마이" كأكثر مناطق السفر شعبية لدى الكوريين علما بأن الفنادق في تلك المناطق تضم حمامات السباحة الداخلية أو الخارجية أو المتاخمة للبحار. ويرجع السبب في ارتفاع شعبية المشي الطويل وتسلق الجبال والجري إلى اتجاه جديد لدى المسافرين الكوريين الذين لم يعد يفضلون التنقل بين مختلف المعالم السياحية المشهورة والتقاط الصور التذكارية والتسوق وهذا االاتجاه يركز على إعادة شحن الطاقة لديهم مستفيدين من البيئة الطبيعية التي لم يكتشفوها في السابق.





وحول سؤال عن وجود نية السفر تركيزا على ممارسة الرياضة أجاب ثلاثون بالمائة من ضمن ألف شخص تم استجوابهم إنهم حريصون على مرافقة من لديهم الخبرة في ممارسة الرياضة خلال السفر مما يشير إلى أن الرياضة التي كانت عنصرا جانبيا في السابق خلال السفر، أصبحت الهدف الرئيسي من السفر في الوقت الحاضر. حيث قال مسؤول في سكاي سكانر إن المجتمع الكوري يشهد زيادة في عدد الأفراد الذين يستمتعون بالرياضة والسفر معا في ظل تنامي ظاهرة تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية، وتطبيق نظام العمل لمدة اثنتين وخمسين ساعة أسبوعيا.