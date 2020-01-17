امتناع السيدات الكوريات عن استخدام أدوات التجميل الكيميائية

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بدأ مصطلح في الانتشار عبر الإنترنت بين النساء الكوريات منذ الصيف الماضي وهو مصطلح"foundation free" أو الخالي من كريم الأساس، وتعني هذه العبارة الامتناع بشكل مطلق عن استخدام كريم الأساس. يذكر أن النساء الكوريات كن يبدين اهتماما كبيرا بجمال البشرة إلا أنهن أصبحن يفضلن المظاهر الخارجية الطبيعية الخالية من أدوات التجميل المستعملة بشكل مفرط، ذلك ما أكدته نتيجة مسح أخير أجرته منصة " اوبن سورفاي 오픈서베이" للتعرف على أنماط شراء واستخدام أدوات التجميل بين النساء الكوريات اللاتي تتراوح أعمارهن بين عشرين وتسعة وأربعين عاما.

وشمل المسح ألفا وخمسمائة امرأة كورية وطبقا للنتيجة، انخفض متوسط أعداد أنواع أدوات التجميل التي تستخدمها النساء الكوريات يوميا ليبلغ المتوسط اليومي خمسة أنواع من مجموع أدوات التجميل الخاصة برعاية البشرة والجلد، وشكلت منتجات الترطيب أكثر أدوات التجميل التي استعمالا لدى النساء الكوريات حيث اعتبر سبعة وستون بالمائة هذه المنتجات من أهم أدوات التجميل، كما تبين أنهن يبدين ميلا لاستخدام نوع واحد من مستحضرات التنظيف في الصباح بينما يفضلن استخدام نوعين منها في المساء.





وتجدر الإشارة إلى أن السعي للحصول على بشرة جلدية جيدة ومتلألئة من بين الأهداف القديمة التي كانت تسعى لتحقيقها النساء اللاتي أصبحن يفضلن الآن إظهار بشرتهن الطبيعية بدلا من المتلألئة والناصعة، كما تفضل النساء الكوريات استخدام أقنعة الترطيب في البيوت من أجل الحفاظ على جمال البشرة. بالإضافة إلى ذلك يعمل عدد غير قليل منهن على إزالة القشور الجلدية في بيوتهن كما يتناولن المكملات الغذائية المفيدة للبشرة، وفي هذا السياق لوحظ زيادة في عدد النساء اللاتي يتناولن تلك المكملات الغذائية من أربعة عشر بالمائة في عام ألفين وسبعة عشر إلى واحد وعشرين بالمائة في عام ألفين وتسعة عشر. وخلال قيامهن بشراء أدوات التجميل يحرصن في المقام الأول على شراء المنتجات المناسبة لأنواع بشراتهن والتي تكون أسعارها معقولة وتتميز بحسن وسرعة الامتصاص. وتبين أن سبعين بالمائة منهم يضعن في حسبانهن مكونات أدوات التجميل عند عملية الشراء.





أما بخصوص أكثر أماكن شراء أدوات التجميل التي تترد عليها النساء أجاب خمسون بالمائة منهن بالصيدليات بينما أجاب عشرون بالمائة منهم بالمتاجر الكبيرة كما تبين أن عشرين بالمائة منهن يشترينها من خلال عمليات التسوق عبر الإنترنت. يذكر أن نسبة النساء اللاتي تشترين أدوات التجميل من إنتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر الإنترنت قد بلغت ستين بالمائة لتستمر هذه النسبة في نسقها التصاعدي. وقال تسعة وستون بالمائة من النساء من فئة العشرينيات من العمر إنهن اشترين أدوات التجميل عبر مواقع الإنترنت، بينما قال واحد وخمسون بالمائة منهن إنهن يتأثرن بتوصية الصديقات أو العارفين عندما يشترين أدوات التجميل بينما قال اثنان وثلاثون بالمائة منهن إنهن متأثرات بفيديوهات مبدعي التجميل أو مواقع التواصل الاجتماعي.

ونظرا لان أسعار منتجات التجميل الكورية منخفضة نسبيا ومناسبة خلال هذه الأيام علاوة على جودتها، تحرص الكثير من السائحات الأجنبيات في كوريا على شراء منتجات التجميل الكورية منخفضة الأسعار وعالية الجودة.