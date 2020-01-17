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يسود البلاد خلال هذه الأيام جو من الفرحة والسعادة ترحيبا بقدوم عيد رأس السنة القمرية الجديدة حيث من المتوقع أن تشهد الطرق الكورية في فترة الإجازة ازدحاما كبيرا بسبب العدد الهائل من الزوار المتجهين إلى قراهم لقضاء فترة الإجازة. وتبين أن عددا غير قليل من الكوريين سيسافر إلى جزيرة "جيه جو " الواقعة في جنوب البلاد خلال فترة العيد، حيث قام أكثر من شخصين من بين كل عشرة مسافرين خلال هذه الفترة بحجز الفنادق المنتشرة في الجزيرة وذكرت شركة "يوغي اوطيه여기어때" لحجز الفنادق عبر الإنترنت في هذا الصدد أن مدينة "سوكويبو 서귀포" ومدينة "جيه جو" في الجزيرة احتلتا المركزين الأول والثاني على التوالي من حيث نسبة الحجز في فترة العيد بعد أن بلغت نسبة سوكويبو ثلاث عشرة بالمائة ونسبة جيه جو ثمان بالمائة، وهذا يعني أن أكثر من شخصين من بين كل عشرة مسافرين إلى المناطق المحلية يزورون الجزيرة، كما ذكرت الشركة أن نسبة حجز غرف الفنادق في مدينة "يوسو"، قد بلغت ستة بالمائة، لتحتل المركز الثالث في هذا المجال. وتجدر الإشارة إلى أن الكوريين عادة ما يقومون بالرحلات مع أفراد أسرهم خاصة في إجازات عيد رأس السنة القمرية الجديدة ولهذا فإنهم يفضلون الإقامة في الفنادق أو المنتزهات. أما بالنسبة للجداول الزمنية للرحلات، فيعتزم ثلاثة وثلاثون بالمائة منهم بدء رحلاتهم اليوم الذي يوافق أول أيام الإجازة. بينما، يبدأ خمسة وعشرون بالمائة منهم رحلاتهم يوم العيد.