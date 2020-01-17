تراجع حجم إنفاق الأسر الكورية في عيد سول

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تبين أن حجم الإنفاق على إجازة عيد سول الذي يخطط له الموظفون الكوريون قد سجل تراجعا باستمرار للعام الثاني على التوالي حيث صرحت شركة "سارام إين" المتخصصة في تقديم المعلومات المتعلقة بفرص العمل عبر الإنترنت مؤخرا بأنها أجرت مسحا على ألف وثمانمائة وواحد وعشرين موظفا للتعرف على خططهم للإنفاق في العيد، وخلصت إلى أن متوسط الإنفاق بلغ أربعمائة وعشرة آلاف وون. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن معدل متوسط الإنفاق قد بلغ أربعمائة وأربعين ألف وون في عام ألفين وثمانية عشر، ثم أربعمائة وخمسة وثلاثين ألف وون في العام الماضي.

يذكر أن الكوريين ينوون خفض نفقاتهم خلال فترة العيد بسبب زيادة الأعباء الاقتصادية الناتجة عن استمرار الركود الاقتصادي، مع ملاحظة وجود فارق في حجم الإنفاق بين المتزوجين وغير المتزوجين حيث يتوقع المتزوجون إنفاق خمسمائة وأربعين ألف وون بالمتوسط بينما يتوقع غير المتزوجين إنفاق ثلاثمائة وعشرة الاف وون. أما بخصوص أكثر المواد إنفاقا، فقد اختار ستة وخمسون بالمائة منهم تقديم النقود والهدايا الخاصة بالوالدين بينما فضل إثنا عشر بالمائة منهم تقديم النقود الخاصة بالأولاد أو الأقرباء من الأطفال، كما اختار تسعة بالمائة منهم تحمل تكاليف إعداد أو شراء الأطعمة بمناسبة العيد فيما فضل ثمانية بالمائة منهم تحمل تكاليف النقل. وقال سبعة وستون بالمائة من الموظفين إن لديهم خطة لتقديم النقود إلى الأولاد أو الأقرباء من الأطفال مع العلم بأن متوسط حجم المبالغ التي يتم إنفاقها بهذه المناسبة، قد وصل إلى مائتين وأربعة وعشرين ألف وون.

وحول حجم المبالغ المالية التي يرون أنها مناسبة لتقديمها خلال العيد، أجابوا بأنهم ينوون تقديم عشرين ألف وون إلى الأطفال في المرحلة الابتدائية وأربعمائة وخمسين ألف وون إلى الأولاد في المرحلتين الإعدادية والثانوية وستمائة وستين ألف وون إلى الأولاد من طلبة الجامعات. من ناحية أخرى، يتجمع أفراد العائلات من الكوريين في مكان واحد احتفالا بهذا العيد بعد تعرضهم لضغوط نفسية كبيرة خلال الفترة التي تسبق حلول يوم العيد، حيث تبين أن ستة من بين كل عشرة أشخاص بالغين يتعرضون للضغوط النفسية قبل العيد وذلك وفق مسح أخير شمل ثلاثة آلاف وخمسمائة كوري.

وفي هذا السياق أكد ثمانية وخمسون بالمائة منهم أنهم تعرضوا فعلا للضغوط النفسية قبل حلول العيد. وحول الأسباب التي تقف وراء ذلك، أجاب ستون بالمائة من النساء غير المتزوجات وخمسة وخمسون بالمائة من الرجال غير المتزوجين بعدم رغبتهم في سماع عبارات التذمر التي تصدر من قبل كبار السن، كما أجاب خمسون بالمائة من الجنسين بعدم الرغبة في اهتمام الآخرين المفرط بأوضاعهم الشخصية وظروفهم الخاصة.