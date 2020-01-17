اختيار عام 2020 عاما للتبادل الثقافي بين كوريا و الإمارات

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اختارت كوريا والإمارات هذا العام عاما خاصا للتبادل الثقافي بينهما وحددتا " تقارب الثقافات" شعاراً لهذا العام من أجل تعزيز وتوسيع التبادلات بين الطرفين، وفي هذا الإطار تخطط الحكومة الكورية لاستغلال هذه الفرصة من أجل وضع قاعدة لنشر الموجة الثقافية الكورية "هاليو" في البلدن العربية. فقد أعلنت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية بالتعاون مع وزارة الثقافة وتنمية المعرفة الإماراتية مؤخرا عن الأعمال الرئيسية التذكارية الخاصة بعام التبادل الثقافي الكوري الإماراتي لعام ألفين وعشرين إلى جانب تحديد الشعار العام لهذه الفعاليات، وتم ابتكار الرموز التذكارية والشعار الخاص بالفعاليات التذكارية باستخدام ألوان علمَيْ البلدين والذي سيكون شعارا يرمز للتقارب بين الثقافات ويعبر عن التطلع إلى تضييق الفجوة بين ثقافتي البلدين وتجميعهما في مكان واحد من أجل التنمية.





يذكر أن الوزارة الكورية وضعت بهذه المناسبة خطة لتنفيذ المشروعات التذكارية الخاصة بوضع قاعدة لموجة "هاليو" ذات الشهرة العالمية في البلدان العربية، علاوة على تعزيز التبادلات بين شركات المحتويات للبلدين، إلى جانب تنظيم مختلف الأحداث الثقافية الكورية في الإمارات. وسيتم في النصف الأول من هذا العام إقامة مهرجان للكي بوب في أبوظبي قبل أو بعد يوم من إحياء ذكرى إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الذي سيصادف يوم الثامن عشر من شهر يونيو، حيث ستتيح هذه الفعاليات لشركات المحتويات في البلدين فرصا للتبادلات من خلال إقامة عرض خاص بالأفلام الكورية ومعرض خاص بالموجة الثقافية الكورية وعرض للموسيقى الشعبية الكورية.

وتجدر الإشارة إلى أن النصف الثاني من هذا العام سيشهد مشاركة الجانب الكوري في معرض دبي الذي سيفتتح في شهر أكتوبر، من أجل تقديم جوانب من الثقافة والسياحة الكورية إلى زوار المعرض حيث تنوي الوزارة الكورية إقامة حوالي أربعين حدثا ثقافيا وفنيا من خلال إنشاء أجنحة للدعاية بحسب الموضوعات مثل السياحة الخاصة بهاليو والسياحة العلاجية والسياحة التحفيزية.

علاوة على ذلك تخطط الوزارة لإقامة معارض فنية مختلفة في الإمارات بما في ذلك معرض خاص بالآوني الخزفية الكورية ومعرض خاص بفن الرسم الكوري الحديث وعرض استعراضي لرياضة التايكوندو وحدث خاص بترجمة وإصدار بعض كتب الأشعار الكورية باللغة العربية والمشاركة في معرض الشارقة للكتاب.

وجدير بالتذكير أيضا أن الإمارات كانت قد شهدت افتتاح أول مركز للثقافة الكورية في البلدان العربية فيما تخطط الوزارة الكورية لنشر ثقافة الكي بوب التي اتسع مجالها الآن في الإمارات لتشمل جميع البلدان العربية، وبهذه المناسبة قال "بارك يانغ اوو" وزير الثقافة الكوري إنه يأمل في تحقيق قدر كبير من التفاهم بين شعبي البلدين ليصبحا أكثر سعادة من خلال التنفيذ الناجح لمختلف الأعمال التذكارية، مضيفا أنه يتطلع إلى أن يشكل هذا العام نقطة تحول هامة على درب منح العلاقات بين الجانبين مزيدا من الزخم من خلال تطوير كل أوجه التعاون في مختلف المجالات.