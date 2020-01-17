ⓒ Getty Images Bank

نُشرت قصة "الفصل المطير" للكاتب "يون هنغ-غيل" في مجلة "الأدب والفِكر" الأدبية عام 1973. وتصف القصة الصراع الفكري الذي يدور داخل أسرة، والمصالحة التي تشهدها هذه الأسرة خلال الحرب الكورية. وتُحكى القصة من وجهة نظر تلميذ في المدرسة الابتدائية يُدعى "دونغ-مان 동만".









'استمر المطر، الذي كان قد بدأ بعد حصاد البازلاء الخضراء مباشرة، لعدة أيام. كنا مجتمعين في غرفة جدتي. قالت: "سوف تريكم الأيام ما إذا كنت مخطئة، سوف تعلمون عما قريب. هل أخطأت أحلامي من قبل قط؟". لم تتوقف جدتي عن التحدث عن حلمها اللعين هذا منذ أن استيقظت في الصباح الباكر. كانت قد رأت فيما يرى النائم، أن كماشة صلب كبيرة دخلت فمها الذي لم تتبق فيه سوى سبعة من الأسنان، فكسرت أقوى أسنانها ثم فرت هاربة. قالت الأم: "أنا لا أؤمن بالأحلام، لقد تلقيت رسالةً من "كيل جون 길준" أول أمس، وقال فيه إنه بخير". لكن كلمات جدتي ظلت تزداد غموضًا بمرور الوقت وكأنها تتلو تعويذة ما. في النهاية، بدت واثقة جدا من نفسها'.









#من شريط مقابلة البروفيسور "بانغ مين-هو" أستاذ الأدب الكوري بجامعة سيول الوطنية

راوي القصة هو طفل بريء لا أكثر، وهو يروي ما حدث بين جدتيه ووالديه. وكان من الشائع أثناء الحرب الكورية أن يحارب أبناء عائلة واحدة في صفوف كوريا الجنوبية، بينما يحارب فرع آخر من العائلة في الجيش الكوري الشمالي. وهذا هو ما حدث في عائلة "لي هو-تشول 이호철" نفسه، حيث انقسم أفراد عائلته بين معسكري اليمين واليسار. وقصة "الفصل المطير" للكاتب "يون هنغ-غيل" تُظهر نفس الصراع بين أفراد العائلة الواحدة. فقد تعمد الكاتب اختزال مأساة الشعب الكوري في صورة خلاف عائلي.









'قالت: "يالك من مسكين! هل افتقدت أسرتك إلى هذا الحد فقطعت كل هذا الطريق إلى هنا؟ كما ترى، أمك لا تزال بخير، والكل هنا بخير. لا تقلق بشأننا، وتابع طريقك إلى أن تصل إلى وجهتك التالية أينما كانت". صاحت امرأة من وراء الجدار لتخبرها بطريقة تتخلص بها من الأفعى، حيث قالت لها إن الدخان الناتج عن حرق بعض الشعر كفيل بطرد الأفعى. أرسلتني جدتي لأمي إلى حجرة النوم كي أجلب بعض الشعر من جدتي لأبي. وبعد أن مشطت شعر جدتي التي كانت لا تزال فاقدة الوعي، استطعت الحصول على بعض الشعيرات. كانت جدتي لأمي ترص بعض الأطباق على صينية صغيرة، ثم نظرت إلى أعلى شجرة البرسيمون. قالت: "لقد أعدت والدتك كل هذه الأطعمة الشهية من أجلك، تأملها جيدًا حتى إن لم تكن تستطيع أكلها". بعد هذه الكلمات اللطيفة، أشعلت جدتي جمرة في قدر، ثم وضعت شعيرات جدتي الأخرى عليها فاحترقت. بدأت الأفعى تتحرك في بطء، فتنحت جدتي جانبًا كي تسمح لها بالعبور. دفع صوت جدتي الأجش الأفعى للزحف لما بعد البئر، وعبور الباحة الخلفية حتى غادرت المنزل. قالت: "شكرًا يا عزيزي، لا تقلق بشأن العائلة. اعتني بنفسك فحسب، ولتصحبك السلامة في رحلتك. شكرًا جزيلًا يا عزيزي'.









الكاتب "يون هنغ-غيل 윤흥길":

وُلد الكاتب "يون هنغ-غيل 윤흥길" عام 1942 في منطقة "جيونغ إب" بمقاطعة تشولا الشمالية. نشر أول أعماله عام 1968 بعنوان "موسم التيجان الرمادية" في جريدة "هانغوك إيلبو". وفاز بعدد من الجوائز الأدبية، مثل جائزة الدورة الرابعة عشر للأدب البوذي المعاصر في فئة الرواية عام 2010، وجائزة الدورة الثانية عشرة لجائزة "ديه-سان" الأدبية عام 2004، وغيرها.