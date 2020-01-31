تزايد الطلب على الأطعمة ذات المذاق الحار خلال إجازة رأس السنة القمرية

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بعد انتهاء عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، عاد معظم الناس إلى نسق حياتهم اليومية بعد أن شكلت العطلة بالنسبة لربات البيوت وقتًا ممتعًا وعصيبًا في آن واحد. من ناحية أخرى كشفت الدراسات أن الطلبات على الأطعمة ذات المذاق الحار(spicy) قد زادت بشكل ملحوظ خلال فترة إجازة السنة القمرية الجديدة في كوريا، تماشيا مع تزايد رغبة الكثيرين في التخفيف من حدة "الضغوط" التي تخلفها تلك الإجازات من خلال تناول الأطعمة الحارة.

تعد إجازة الأعياد فرصة رائعة لكل أفراد الأسرة للتجمع سويًا ومشاركة تناول الطعام اللذيذ كما تمثل أيضا فرصة جيدة لنيل قسط من الراحة والتقاط الأنفاس بعد ضغوطات العمل ومهام الحياة اليومية الروتينية .إلا أن البعض قد يجد في تلك الأيام مدعاة للقلق والتوتر. و يمكن أن يكون تناول الأطعمة الغنية بالتوابل مفيدًا للغاية في سبيل تخفيف هذا التوتر.

يذكر أن شركة Delivery Hero Korea، التي تدير خدمة لتطبيق التسليم Yogiyo، قد أوضحت أن عدد الطلبات على الأطعمة التي تحتوي على كلمة "حار" (spicy) قد زاد بشكل لافت خلال الأيام الثلاثة الماضية بمعدل سنوي فاق نسبة 300 ٪ مقارنة بالأسبوع الذي يسبق عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.





من المعروف أن الأطعمة الحارة تقلل من نسبة الإجهاد حيث يعزز الفلفل الأحمر من الطاقة والمناعة في جسم الإنسان نظرا لاحتواءه على الفيتامين ج ، كما أنه يقاوم الشعور بالتعب بشكل سريع وفعال لذلك يبحث الناس دائمًا عن الأطعمة الغنية بالتوابل مثل Tteokbokki لمواجهة الضغوط التي ترافق فترة الإجازات. وقد لوحظ أن الكثيرين يبحثون عن الأطعمة الغنية بالتوابل، في محاولة منهم للتخفيف من حدة التوتر وهو سعي زاد في تحفيزه الخبراء الذين أكدوا أنه بمجرد تناول الأطعمة الغنية بالتوابل، يستشعر الدماغ المذاق الحار ويحدده على أنه عنصر ألم، مما يجعله يفرز مسكنات مخدرة مثل الأندورفين لتخفيف الألم، لهذا السبب نشعر بتراجع في حدة التوتر لفترة من الوقت مع تناول الطعام الحار.





ووفقا لنتائج المسح، فإن معظم الكوريين يفضلون تناول الأطعمة الغنية بالتوابل ليس فقط سعيا منهم لتخفيف الضغط الذي تخلفه الأعمال المنزلية كإعداد الطعام وغيرها أثناء العطلات ولكن أيضًا لنسيان آثارالأطعمة الدهنية التي نتناولها خلال أيام الإجازات ذلك لأن معظم الأطعمة التي يتناولها الكوريون خلال عطلة رأس السنة الجديدة تحتوي على نسبة عالية للغاية من السعرات الحرارية والدهون، لذلك يشعر معظم الناس في نهاية العطلة بزيادة الوزن. وتجدر الإشارة إلى أنه سجل خلال اليوم الأخير من أيام العطلة أكبر عدد من طلبات الطعام عبر تطبيق خدمة التسليم حيث سجلت نسبة الطلب على تسليم الأطعمة أعلى معدل بنحو 66 ٪ مقارنة بمتوسط عدد الطلبات خلال العطلات. ويبدو أن الكثيرين قد فضلوا تناول الطعام في الخارج، أو طلب الطعام من خلال تطبيق خدمة التسليم بدلاً من إعداد طعامهم في المنزل.