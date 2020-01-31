إقبال كبير على القهوة الخالية من الكافيين

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تزايد في الآونة الأخيرة اهتمام الناس والدوائر الصحية بالوضع الصحي للمواطنين، حيث أصبحت القهوة الخالية من الكافيين تحظى بشعبية كبيرة بين عامة الناس خاصة لدى النساء الحوامل الحساسات من هذه المادة. والمعلوم أنه بدءًا من سبتمبر القادم سيكون من الضروري وضع العلامات الخاصة بمادة الكافيين على المشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين مثل القهوة ، لذلك من المتوقع أن يزداد تدريجيا الطلب على القهوة الخالية من الكافيين، حيث أكدت ستاربكس كوريا، أن مبيعات المشروبات الخالية من الكافيين تتزايد مع مرور كل عام منذ إطلاق هذا الصنف من المشروب لأول مرة في المحلات الكورية في عام 2017. فعلى سبيل المثال يوجد في كوب قهوة ستاربكس، 150 ملغ من مادة الكافيين في كوب من أمريكانو، بينما يوجد 10 ملغ من تلك المادة في القهوة الخالية من الكافيين مع ملاحظة أن بيع المشروبات الخالية من الكافيين يكون أكثر خلال فترة ما بعد الظهر منه من الفترة الصباحية.





اعتاد الكثير من الناس تناول القهوة في الصباح كروتين يومي للحصول على قدر كافي من الكافيين الذي يمنحهم مزيدا من الطاقة والقدرة على التركيز في بداية اليوم، لكن يجب التحذير من أن الإفراط في تناول مادة الكافيين يمكن أن يتسبب في القلق والإثارة والأرق، لذلك توصي وزارة الغذاء والدواء الكورية بتناول نسبة يومية من الكافيين لا تتجاوز 400 ملغ للبالغين وأقل من 300 ملغ بالنسبة للحوامل.





والجدير بالذكر أنه مع توقع بداية العمل الإلزامي بوضع العلامات التي تشير إلى وجود مادة الكافيين على محتوى المشروبات المقدمة من المنتظر أن يتنامى اهتمام الناس بالكافيين، ويؤدي ذلك بالتالي إلى تزايد سريع في استهلاك المشروبات الخالية من تلك المادة. حيث لم يكن من السهل في الماضي العثور على القهوة الخالية من مادة الكافيين ذات المذاق والرائحة الطيبتين لكن تم في الآونة الأخيرة إطلاق الكثير من أصناف تلك القهوة التي تتميز برائحة ومذاق جيدين مما يجعل من المتاح بسهوله الاستمتاع بها في أي وقت نريد، ونتيجة لذلك من المتوقع أن يبحث المزيد من العملاء في المستقبل عن المشروبات الخالية من مادة الكافيين.