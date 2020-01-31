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نشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية مقالا بعنوان "ما السبب وراء إحياء الثقافة الشعبية لشرق آسيا في السنوات العشر الماضية؟". وتناولت الشبكة في هذا المقال مثال الفرقة الكورية " بي تي إس BTS" وما رافقها من انتشار للموجة الكورية في العالم، فوفقًا للمقال الذي نشرته شبكة CNN، اتضح بشكل قاطع تأثير الفرقة الكبير على واحد من كل 13 سائح قاموا بزيارة كوريا في عام 2017 حيث أوضحت الشبكة أنه إذا حافظت BTS على نسق شعبيتها الحالية، فسوف تقدّم مساهمة اقتصادية كبيرة للبلاد تصل قيمتها إلى 56.16 ترليون وون بحلول عام 2023". وعلاوة على تصاعد شعبية هذه الفرقة العالمية، يُظهر كل عضو من فرقة BTS أيضًا علامته التجارية المميزة الخاصة به وذات القيمة الاقتصادية العالية. فعلى سبيل المثال، ارتدى أحد أعضاء الفرقة وهو Jungkook، الثوب الخاص المستوحى من الزي الكوري التقليدي أي "الهانبوك" عندما مغادرته كوريا لحضور العرض الموسيقي الذي أقيم في أوساكا باليابان في العام الماضي، مما كان له الأثر الكبير على محبي هذا اللباس حول العالم.





وجدير بالتذكير أن الملابس التي كان يرتديها في تلك الفترة لم تكن ملابس الهانبوك التقليدية بل ملابس الهانبوك الحديثة التي تم تعديلها لتكون مواكبة للحياة العصرية والشيء الافت أنه بمجرد ارتداء النجم Jungkook الزي المستوحى من الهانبوك، توقف مركز التسوق عبرالإنترنت الخاص ببيع ملابس الهانبوك الحديثة، نظرا لازدحام الطلب على تلك الملابس. وتزامنا مع الزيادة الكبيرة في مبيعات الهانبوك الحديثة، حصلت تأخيرات في عمليات التسليم امتدت لأكثر من شهر في بعض مواقع التسوق على الإنترنت التي تبيع ملابس الهانبوك الحديثة لفرط الإقبال عليها. وفي هذا السياق نشير إلى أن الكوريين المعاصرين يفضلون ارتداء ملابس الهانبوك التقليدية في المناسبات الخاصة فقط مثل حفل الزفاف والأعياد أما خلال الأيام العادية فيرتدي بعضهم ملابس الهانبوك الحديثة التي تم تعديلها لتتماشى مع الحياة العصرية، مثلما نشاهدها في المسلسلات والأعمال الدرامية الكورية.





وتجدر الإشارة إلى أن الهانبوك التقليدي الكوري يكتسي جمالا رائعا للغاية لكنه بالمقابل غيرمريح في ممارسة الأنشطة اليومية ومع ذلك، يتميز الهانبوك الحديث بمجموعة متنوعة من المواد والتصميمات التي تناسب اللباس اليومي، مع الجينز وغيرها من الملابس التي يتم ارتداؤها بشكل يومي. من ناحية أخرى، ذكر Jungkook خلال لقاءه اسم المنتج الذي يستخدمه حاليا لغسل ملابسه في معرض حديثه مع معجبيه. وبمجرد إدلاءه بتلك التصريحات، اختفى المنتج الذي أتى على ذكره من السوق مؤقتًا، نظرا لكثرة الطلب عليه. وحسب ما أكده الخبراء، فإن محبي "بي تي إس" يتسارعون من أجل شراء المنتجات التي يستخدمها أعضاء الفرقة ويتسابقون لتقليد كل مايفعله أعضاءها، مما يعود على البلاد بتأثيرات اقتصادية كبيرة للغاية، حيث يُصبح كل شيء ترتديه أو تستخدمه الفرقة بمثابة اتجاه جديد، ليس فقط في كوريا بل في الخارج أيضًا، وهذا ينجم عنه أيضا تداعيات إيجابية كبيرة على الصناعة الاقتصادية في البلاد. علاوة على ذلك كله، توجد تأثيرات ثقافية كبيرة لفرقة "بي تي إس" على محبيها حول العالم حيث إنها تحثّ عشاقها في كل مناسبة على تعلم اللغة الكورية وإيلاء اهتمامهم بالثقافة الكورية مثل الطعام الكوري والدراما الكورية، وأثبتت الفرقة الشهيرة، أهمية الصناعة الثقافية كقوة دافعة للنمو الاقتصادي.