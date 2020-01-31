فعاليات المهرجان الثقافي الكوري الإماراتي في جامعة زايد بأبوظبي

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انطلقت يوم السبت الماضي فعاليات المهرجان الثقافي الكوري الإماراتي كأولى فعاليات عام الحوار الثقافي الكوري الإماراتي، في جامعة زايد بأبوظبي.

وقالت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة رئيسة جامعة زايد "نورة بنت محمد الكعبي": " على رغم المسافة الجغرافية بين الإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية، فقد نجحت القيم والمبادئ المشتركة التي توحدنا في تقريب كوريا وشعبها إلينا أكثر من أي وقت مضى".

وأضافت الوزيرة "الكعبي" أن الطلبة الإماراتيين في جامعة زايد يمثلون جسر الثقافة الكورية إلى المجتمع الإماراتي، حيث سيعكفون باهتمام كبير على دراسة اللغة الكورية وتراثها وفولكلورها لتعزيزها داخل مجمع الجامعة وخارجه.

وأكدت أنه بالنظر إلى أهمية اللغات باعتبارها البوابة الرئيسية لتعليم الثقافات الأخرى، وتلبية للطلب المتزايد على اللغة الكورية في هذه المنطقة من العالم، فقد تم تأسيس فرع من معهد الملك سيجونغ في جامعة زايد لتعليم اللغة الكورية واستكشاف ثقافة كوريا وتراثها وتقاليدها.

وقالت "الكعبي": "إن من بين الأنشطة الطلابية البارزة لجامعة زايد في أبوظبي أنشطة "النادي الكوري" الذي يضم في عضويته أكثر من 100 من الطلبة والطالبات".

ومن جانبه، قال وزير الثقافة والسياحة والرياضة الكوري "بارك يانغ أوو": "إننا من خلال فعاليات المهرجان الثقافي الكوري الإماراتي، نكون قد قمنا بالخطوة الأولى في اتجاه تطوير التعاون الثقافي بين البلدين، ووضعنا الأساس للتطبيق الناجح للحوار الثقافي الكوري الإماراتي للعام 2020."

وأعرب الوزير الكوري "بارك" عن اعتقاده بأن المشاركين في الفعاليات سيلعبون دور الجسر الذي يربط بين ثقافتي كوريا والإمارات، مؤكدا أن جميع العاملين في الوزارة الكورية سيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق ذلك الغرض.

وقد تضمن الحدث جولة قام بها الوزيران الكوري والإماراتي والضيوف وكبار المسؤولين بالجامعة، بين منصات تمثل ملامح مهمة من الثقافتين الكورية والإماراتية، أقيمت على جانبي القاعة المركزية "البروميناد" بمبنى الطلبات.

وشمل الجناح الإماراتي منصة تصوير للنادي الكوري بالجامعة، وعرضا فولكلوريا لفرقة "عيال الوثبة"، وورشة عمل في التشكيل بالطمي والخط العربي ساهم بها المجمع الثقافي بأبوظبي ومجلسا عربيا ساهم به ديوان ولي عهد أبوظبي.

أما الجناح الكوري فضم منصة تصوير للمركز الثقافي الكوري، وعرضا للفنون والحرف الشعبية لمنظمة السياحة الكورية، بالإضافة إلى فنون الكاريكاتير والخط الكوري.

واختتمت فعاليات المهرجان بحفل فني استعراضي على مسرح قاعة "أم الإمارات" بمركز المؤتمرات في جامعة زايد، شاركت في إحيائه فرق شعبية إماراتية تابعة لوزارة الثقافة وتنمية المعرفة، وفرقة الموسيقى الكورية "بادي" .

وفرقة "بادي" الكورية هي مجموعة فنية تقدم إعادة تأويل للموسيقى الشعبية الكورية التقليدية، والتي غالبا ما يصعب فهمها، لخلق منتج ثقافي جديد ومعاصر.

وكان الوزير الكوري "بارك" والوزيرة الإماراتية "الكعبي" قد وقعا مذكرة تفاهم خاصة بتعزيز التعاون الثنائي في القطاع الثقافي من خلال إقامة حوار ثقافي بين البلدين، في أثناء زيارة الوزيرة "الكعبي" لسيول في شهر ديسمبر من العام الماضي.





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