التزلج على الجليد في مصر مستوحى من كوريا الجنوبية : متزلجة مصرية في بوسان

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يكون الطقس في مصر التي هي واحدة من دول البحر المتوسط العربية الأفريقية، حارا في الغالب، وبالتالي، فإن الحديث عن الجليد والرياضات الشتوية يعتبر أمرا جديدا بدأ يظهر مؤخرا في مصر.

ولكن بفضل التكنولوجيا، أصبحت هناك أماكن ساخنة تحتوي على حلبات جليدية مما أتاح لمصر فرصة الاقتراب من رياضة التزلج على الجليد منذ سنوات، حيث تم افتتاح أول حلبة للتزلج على الجليد في القاهرة، وبدأت في جذب المصريين لتجربة هذه الرياضة.

وكان بعضهم يحلم بأن يكون محترفا، لكن المشكلة هي قلة المدربين والخبراء في هذا المجال الجديد في مصر، وهو ما جعل المصريين يبحثون عن التدريب في دول أخرى، بما فيها كوريا الجنوبية التي تعد واحدة من تلك الدول التي لديها سجل جيد وإنجازات دولية في هذا المجال.

ومن بين أولئك المصريين الذين يبحثون عن التدريب في الخارج ، "شيري نصرت" التي كانت تبلغ من العمر 12 عاما عندما انتقلت للعيش في كوريا وبدأت تدريبها الخاص على التزلج على الجليد عام 2014.

وكانت "شيري" متزلجة الأسطوانة منذ أن بلغ عمرها 6 سنوات، حيث كانت عضوة في المنتخب الوطني المصري للتزلج على الأسطوانة، وشاركت في العديد من المسابقات الوطنية وحصلت على العديد من الميداليات في هذا الاختصاص.

في الواقع، عندما أتت "شيري" إلى كوريا، لم يكن هذا خيارا لها، بل جاءت مع والدتها التي كانت تدرس في كوريا للحصول على شهادة الدكتوراة .

وفي عام 1997، كانت "منى فاروق" والدة "شيري" طالبة مصرية تدرس في كوريا وعملت فترة في القسم العربي بالكي بي إس وورلد راديو بصفتها متعاونة، وعادت "منى" إلى مصر بعد اختتام دراستها، ثم رجعت مرة أخرى إلى كوريا لدراسة الدكتوراة، وبدأت في تدريس اللغة العربية في جامعة بوسان للدراسات الأجنبية.

وتتذكر "شيري نصرت" كيف كانت تشعر بالقلق في يومها الأول من التدريب في بلد جديد مع ثقافة ولغة جديدة. لكن الاجتماع الأول مع مدربها منحها شعورا جيدا وعواطف صادقة.

وكان هذا الموقف من المدرب في التعامل مع بنت تبلغ من العمر 12 عاما فقط أمرا لا ينسى وخلق لديها طاقة إيجابية هائلة مكنتها من الاستمرار حتى الآن في التزلج على الجليد.

وكانت نتائج الجهود التي بذلتها "شيري" واضحة في تحقيق نجاح كبير في جميع مسابقات التزلج على الجليد التي شاركت فيها في مدينة بوسان الكورية، حيث حصلت على العديد من الميداليات، بما في ذلك آخر ميداليتين ذهبيتين حصلت عليهما في شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الماضي.

وتدريجيا، أصبح حلم "شيري" في تمثيل مصر في مختلف المسابقات الدولية للتزلج على الجليد واقعا حقيقيا حيث بدأت مصر في تقديم اعتراف رسمي بهذه الرياضة بتأسيس لجنة وطنية للتزلج على الجليد عام 2017 .

بالإضافة إلى ذلك، أقيمت أول بطولة وطنية مصرية للتزلج على الجليد في شهر يوليو من العام الماضي، بمشاركة 4 مشاركين فقط يعيشون في الخارج.

وتتطلع "شيري" إلى المشاركة في المسابقات القادمة التي ستقام في شهر يوليو هذا العام كخطوة أولى لتحقيق حلمها.

و"شيري" هي الثالثة من طلاب المدرسة الثانوية، وستكون طالبة جامعية العام القادم حيث ستبدأ مرحلة جديدة من حياتها. وسيكون لديها مزيد من الوقت للتدريب لتحقيق حلمها في أن تصبح أول محترفة مصرية في رياضة التزلج على الجليد في البطولات الدولية.

وقالت والدة "شيري" "منى فاروق" إنها حلمت بأن تعيش في كوريا منذ مجيئها الأول عام 1997 كأول مواطن مصري يتعلم اللغة الكورية. والآن بعد أكثر من 20 عاما، تعيش مع أولادها في بوسان بكوريا، ولديها آمال جديدة لمستقبل أولادها مستوحاة من تجربتهم في العيش في كوريا.