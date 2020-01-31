انطلاق المجلس الاستشاري الكوري الإماراتي في الطاقة النووية

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انطلق بشكل رسمي المجلس الاستشاري رفيع المستوى للتعاون بين كوريا الجنوبية، والإمارات العربية المتحدة في مجال الطاقة النووية.

وعقد يوم الجمعة الماضي اللقاء الأول للمجلس في سيول، بمشاركة النائب الثاني لوزيرة الخارجية الكوري "لي تيه هو " ووزير الطاقة والصناعة الإماراتي "سهيل بن محمد فرج المزروعي".

وقال الوزير الكوري "لي" إن العلاقات الخاصة بين كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة قائمة على التعاون في مجال الطاقة النووية، مضيفاً أن مشروع "محطة براكة" للطاقة النووية سيمهد الطريق لتعزيز وتوسيع التعاون بين البلدين في مجالات مختلفة.

وبدوره، قال الوزير الإماراتي "المزروعي" إن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وشركة كوريا للطاقة الكهربائية صنعتا علامة فارقة بالفعل منذ بدء مشروع "محطة براكة" للطاقة النووية، مضيفاً أنه فخور بتحقيق المفاعل الأول لمحطة "براكة" أعلى مستوى من السلامة والاستقرار والجودة.

وتعتزم سيول وأبوظبي مراجعة مشروع "محطة براكة" للطاقة النووية وتبادل وجهات النظر حول إمكانية الدخول في مشاريع بناء محطات للطاقة النووية في دولة ثالثة بصورة مشتركة، إضافة إلى زيادة البحث وتطوير التقنيات ذات الصلة والأمن النووي، وسلامة الطاقة النووية.

والجدير بالذكر أن كلا البلدين سعيا لإطلاق المجلس الاستشاري طيلة هذا العام ضمن تدابير المتابعة للمحادثات الكورية الإماراتية، والتي جرت في مارس الماضي بمناسبة الزيارة التي قام بها الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" للإمارات العربية المتحدة.