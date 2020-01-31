مريم الشيحي: والدتي هي الداعم الأساسي وراء نجاحاتي





ضيفة حلقة هذا الأسبوع من برنامج "ضيف على الكي بي إس" زارتنا بمحض الصدفة في مقر القسم العربي، وهي الصديقة مريم محمد الشيحي من دولة الإمارات العربية وبالتحديد أبو ظبي.

تدير مريم شركتها الخاصة في أبو ظبي لتنظيم الأحداث، وتحدثت إلينا في اللقاء عن زيارتها الحالية إلى كوريا الجنوبية، كما حدثتنا عن تجربتها في أن تكون سيدة أعمال في سن مبكرة.

وقالت مريم إنها أسست الشركة الترفيهية منذ 3 سنوات، لكن تجربتها بدأت مع الثقافة الكورية بدأت منذ 15 عامًا، حيث كانت من المجموعة الأولى التي تدرس اللغة الكورية في الكلية التقنية العليا في أبو ظبي، وهي من أول الكليات التي بدأت تدريس اللغة الكورية. وقد تخرجت في قسم إدارة العلوم الصحية، وحصلت على درجة الماجستير في إدارة الجودة والمخاطر.

تحدثت مريم أيضًا عن الممثل الكوري الجنوبي "سونغ هون" والحفل الذي أقيم في الإمارات بحضوره، حيث قالت إن أول زيارة له كانت في عام 2017، والزيارة الثانية في عام 2018، ثم كانت الزيارة الأخيرة في الجمعة الفائتة حيث تم عقد لقاء للمعجبين مع "سونغ هون".

تحدثت مريم أيضًا في الحلقة عن هواياتها الأخرى ومن ضمنها التصوير.

تابعوا‮ ‬معنا‮ ‬اللقاء المميز ‬مع‮ ‬ضيفتنا‮ ‬الإماراتية العزيزة‮ ‬في‮ ‬حلقة‮ ‬هذا‮ ‬الأسبوع‮ ‬من‮ ‬برنامج:‮ "‬لقاء‮ ‬الجمعة‮"‬.