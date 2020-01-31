



تخطى عدد دور السينما التي تعرض الفيلم الكوري " الطفيلي" للمخرج الكوري "بونغ جون هو" في أمريكا الشمالية مستوى ألف دار. ويرجع السبب في ذلك إلى اختيار الفيلم ليكون ضمن قائمة الأفلام المرشحة لجوائز أوسكار الأمريكية في ست مجالات إلى جانب الفوز بمختلف الجوائز هناك بما فيها جائزة القفاز الذهبي للأفلام. في هذا السياق صرحت شركة "موجو" لبيع تذاكر الأفلام بأن عدد الدور التي تعرض الفيلم الكوري في أمريكا الشمالية قد بلغ ألفا وستين دارا، كما بلغت مبيعات الفيلم ثلاثة ملايين وتسعمائة واثني عشر ألفا وستمائة وثمانية وأربعين دولارا ليسجل الفيلم بذلك رقما قياسيا في حجم مبيعات الأفلام الكورية التي عُرضت في الولايات المتحدة.

الجدير بالذكر أن الفيلم قد احتل أيضا المركز السابع في مجال حجم المبيعات من بين كل الأفلام الأجنبية المعروضة هناك، وإذا جرت الأمور بهذا الاتجاه، يتوقع أن يتغلب "الطفيلي" على الفيلم " أميليا " الذي يحتل الآن المركز السادس في نفس المجال. ويُشار إلى أن مائة يوم قد مرت على بدء عرض الفيلم هناك، زاد خلالها عدد الدور التي تقوم بعرضه ليصل إلى ستمائة وعشرين دارا في وقت ما ثم بدأ العدد في التراجع ليصعد مرة أخرى بنسق سريع بعد حصوله على جائزة "القفاز الذهبي". ليس هذا فقط بل إن الفيلم "الطفيلي" يتمتع برواج كبير في اليابان أيضا حيث بدأ عرضه يوم العاشر من هذا الشهر ليحتل المركز الثاني من حيث عدد بيع التذاكر ثم احتل المركز الرابع .

وكانت شركة " بيترز آند 비터즈엔드" اليابانية لتوزيع الأفلام قد ذكرت في وقت سابق أن مبيعات الفيلم الكوري تجاوزت مليار ين ياباني ليحتل المركز السابع من حيث حجم المبيعات من بين الأفلام الكورية المعروضة في اليابان، ومن المتوقع أن يحظى الفيلم بمزيد من الزخم بعد مراسم أوسكار لتوزيع الجوائز التي ستقام في الشهر القادم. حيث أن الفيلم قد اُختير ليكون مرشحا للفوز بالجوائز في ست مجالات وهي جوائز " أفضل فيلم" و" أفضل مخرج" و"أفضل سيناريو" و"أفضل تحرير" و"أفضل فن رسم" و"أفضل فيلم أجنبي"، حيث من المرجح أن يفوز بجائزة أو جائزتين إلى جانب جائزة "أفضل فيلم أجنبي".