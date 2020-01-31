الحكومة الكورية تختار خمس مدن لتصبح مراكز سياحية

ⓒ Getty Images Bank

قررت الحكومة الكورية تطوير مدينة بوسان الواقعة في جنوب شرق البلاد لتتحول إلى مدينة سياحية عالمية ينجذب السياح الأجانب لزيارتها، كما تم اختيار أربع مدن وهي" كانغ رونغ " و"جونجو" و"موكبو" و"أندونغ" لتكون مراكز سياحية إقليمية وفي هذا الإطار أعلنت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية عن اختيار هذه المدن الخمس كمراكز سياحية إقليمية، مشيرة إلى أنها تعكف على تنفيذ مشروع تنمية المراكز السياحية الإقليمية بدءا من هذا العام. ويذكر أن المشروع يهدف إلى تنمية مراكز جديدة للسياحة في مختلف الأقاليم من أجل حل مسألة تدفق عدد السياح الأجانب إلى مدينة "سيول" وحدها، حيث من المتوقع أن تتلقى المدن المختارة الخمس دعما حكوميا بدءا من هذا العام وإلى عام ألفين وأربعة وعشرين حتى تنمو كمحرك جديد في سوق السياحة الكورية.

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة الكورية ستضُخ خمسة عشر مليارا وتسعمائة مليون وون من الميزانيات الوطنية بدءا من هذا العام وهي أربعة فاصل ثلاثة مليار وون في المدينة السياحية الدولية، ومليارين ومائة وخمسين مليون وون في كل من المراكز السياحية الاقليمية، وثلاثة مليارات وون في الترويج والاستشارة. حيث تنوي الوزارة هذا العام وضع خطة أساسية للسياحة الحضرية لمواكبة احتياجات السياح الأجانب وتنفيذ مشرورعات ضرورية بما فيها ترتيب بيئة الساحة الحضرية ونظام الإرشاد، كما تخطط أيضا لتسهيل الوصول إلى تلك الوجهات من خلال تبسيط عملية تحويل وسائل المواصلات لفائدة السياح الأجانب عند وصولهم أو مغادرتهم للبلاد، وبناء نظام للإرشاد الذكي ونظام لوسائل المواصلات المتجولة في المعالم السياحية، كما تنوي كذلك زيادة عدد مرافق الإقامة وامتيازات التسوق بما في ذلك الاسترداد الفوري للقيمة المضافة في محلات الإعفاء من الضريبة.





وجدير بالتذكير أن الوزارة كانت قد كونت فريقا من الخبراء المدنيين في مختلف المجالات مثل السياحة والتصميم المعماري والتخطيط الحضري والمرور والسياحة الذكية، من أجل تقييم مختلف المدن المحلية الراغبة في الحصول على الدعم من حيث القدرة الكامنة على النمو وامتياز البني التحتية السياحية، حيث قُدرت مدينة بوسان التي اختيرت كمدينة سياحية دولية بأنها الأفضل في مجال البنى التحتية السياحية الأساسية وسط توقعات ببروز هذه المدينة مستقبلا كبوابة دولية في جنوب البلاد.

كما يُتوقع أن تنمو مدينة "كانغ رونغ" بمقاطعة كانغ رونغ الزاخرة بمواردها الممتازة من الثقافة التقليدية والبيئة الطبيعية إلى جانب تراث استضافة أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية لتكون مركزا سياحيا مشعا في الساحل الشرقي من خلال ربطها بالمطارات المحلية وبناء نظام للربط مع مختلف مناطق المقاطعة، أما مدينة جونجو بمقاطعة شمال جولا ذات العلامات الثقافية التقليدية المتميزة بما فيها قرية البيوت الكورية، فقد قُدر لها أن تلعب دور مركز سياحي إقليمي من خلال تصميم المنتجات السياحية بواسطة اتفاقيات عمل مع الحكومات المحلية الأخرى في المقاطعة.

كما عززت مدينة موك بو في مقاطعة جنوب جولا ذات الموارد الإقليمية المتخصصة بما فيها ثقافة التاريخ الحديث ومحتويات ثقافة الأطعمة والجزر من قدراتها الكامنة في النجاح في مختلف أعمالها عبر الربط بين مشروع تنمية المدن المركزية الثقافية ومشروع إحياء المناطق النائية.

أما بالنسبة لمدينة آندونغ بمقاطعة شمال كيونغ سانغ التي طرحت رؤية أعمالها باستخدام الموارد الثقافية الكونفشوسية فقد نالت اعترفا بقدرتها على التطور باعتبارها مركزا سياحيا داخليا من خلال بناء نظام للتعاون مع الحكومات المحلية الأخرى القريبة من المقاطعة. وفي إطار سياق هذه الجهود الحكومية، قال وزير الثقافة" بارك يانغ أو" إن الوزارة لن تدخر جهدا في سبيل دعم المدن المركزية السياحية واستفادتها من الميزانيات والاستشارات والدعاية، حتى تتحول إلى معالم سياحية عالمية.