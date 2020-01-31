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نال السيد بارك سيه أوب 박세업 مدير مركز شمال أفريقيا لمؤسسة غلوبال كاير جائزة لي تيه سوك للخدمات هذا العام بعد أن ظل يساعد الفقراء في مختلف الدول الأقل نموا خلال السنوات الخمس عشرة الماضية. ويقيم السيد بارك الآن في المغرب من أجل السعي إلى توفير شروط الوقاية لفائدة الفقراء في المدن ضد الإصابة بمرض السل، ومن أجل حضور مراسم توزيع الجائزة زار كوريا مؤخرا حيث خضع لعملية جراحية بسيطة في خصره وقال إنه بدأ يقيم في المغرب قبل تسع سنوات وأن حالة خصره الصحية قد تدهورت بسبب حمله الكثير من الأشياء الثقيلة.

يُشار إلى أن من بين أعمال السيد بارك الرئيسية في المغرب الوقاية من مرض السل، وفي هذا الصدد قال الناشط في المجال الإنساني إن الدول الأفريقية تشهد إصابة حوالي سبعة وعشرين ألف شخص بالمرض سنويا يسكن معظمهم في مناطق فقيرة بالمدن كما ذكر أنه يتنقل في مختلف أرجاء هذه المناطق من أجل العثور على حالات الإصابة بالمرض حيث قال إنه لا يستطيع زيارة المرضى ويداه فارغتان ولهذا كان يحمل معه كمية من الأطعمة مثل دقيق القمح أو الجبنة أو الزيت والحاجيات اليومية وهي مستلزمات ثقيلة جدا.

يذكر أن رغبة السيد بارك في مساعدة الفقراء والمهمشين قد بدأت عندما كان طالبا ثانويا. وتلبية لرغبة والديه التحق بكلية الطب لكنه لم يجد المتعة التي كان ينتظرها في الكلية قبل أن يستمع ذات مرة إلى قصص حول مبشرين في الدول الأفريقية، ومنذ ذلك الحين قرر أن يصبح مبشرا من أجل تقديم الخدمات والمساعدات الطبية لمحتاجيها حيث تخصص في العمليات الجراحية من أجل إجراء العمليات المجانية لغير القادرين على تغطية تكاليفها. وفي عام ألف وتسعمائة وثمانية وتسعين فتح عيادة طبية شخصية، قام بعدها بجولة في بعض المناطق الضعيفة في مجال البيئة الطبية بما فيها الصين ومنغوليا وأذربيجان بمعدل مرة أو مرتين كل سنة من أجل تقديم الخدمات الطبية لمستحقيها.

وفي عام ألفين وخمسة اتجه السيد بارك رفقة جميع أفراد أسرته إلى أفغانستان التي كانت تشهد آنذاك حربا أهلية شرسة بعد أن استمع إلى قصص حول وفاة الكثير من الناس هناك بسبب قلة الأطباء حيث كان يعمل في مستشفى تابعا لمنظمة "كيور큐어" الدولية غير الحكومية بالعاصمة كابول، ويقوم بإجراء العمليات الجراحية ليل نهار من أجل إنقاذ الكثير من المصابين بجروح خطيرة حيث قال إنه يحمل الكثير من الذكريات الجميلة أكثر من الذكريات السيئة.

كما أشار السيد بارك إلى مواجهته عديد الصعوبات في بداية تجربته بسبب حاجز اللغة والثقافة الجديدة لكنه سرعان ما تعرف على أصدقاء جدد وتمكن من تعلم ثقافتهم ولغتهم مما أسعده كثيرا وجعله يتعاطف مع آلامهم ويتعرف على حاجياتهم. لكنه اضطر إلى مغادرة أفغانستان في عام ألفين وسبعة والعودة إلى كوريا عندما وضعت الحكومة الكورية أفغانستان ضمن قائمة الدول المحظور السفر إليها، لينشغل بعد ذلك بإنقاذ المزيد من الناس ومساعدة المجتمعات على المدى الطويل ولهذا فقد قرر دراسة علم الصحة العامة وهو في الخمسين من عمره.

ومن أجل متابعة دراسته، التحق السيد بارك بجامعة جونز هوبكنس الأمريكية في عام ألفين وأحد عشر حيث فاز في العام التالي بشهادة ماجستير في مجال علم الصحة الدولية وتولى منصب مدير مركز شمال أفريقيا التابع لمنظمة كيور ليتوجه لاحقا إلى المغرب حيث ظل يكرس جهوده للوقاية من مرض السل حتى الآن. وقال السيد بارك إنه سعيد بإتقانه التكلم بست لغات وهي الكورية والإنجليزية والفارسية والفرنسية والعربية مضيفا من جهة أخرى أنه يرغب بشدة في العمل مستقبلا في ميادين الدول الأقل نموا لمدة عشرين عاما إضافية بالرغم من أنه كان يعمل طبيبا جراحيا وخبيرا في الصحة الدولية لمدة السنوات الخمس عشرة الماضية.