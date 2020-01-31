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إذا أصبحت أفضل حالًا وحصلت على بعض المال الإضافي، فما الذي ترغب في تغييره أولاً؟ الناس في الدول التي حققت التنمية الاقتصادية في كثير من الأحيان يغيرون وسائل النقل. فالصين مثلا شهدت موجة ركوب للدراجات النارية عندما بدأت الأمة في تنفيذ سياسة الإصلاح والانفتاح. أما فيتنام التي تمتعت بنمو اقتصادي سريع، فلقبت بسماء الدراجات النارية. بالنسبة للشمال ظهر أيضا المزيد من الدراجات النارية. نناقش اليوم الآثار المترتبة على العدد المتزايد من المركبات ذات العجلتين في الجزء الشمالي من شبه الجزيرة الكورية .





"كانغ مي – جين" ، المحررة بصحيفة "ديلي إن كيه":

قبل سبع سنوات فقط، كانت الدراجات النارية في كوريا الشمالية تابعة في الغالب للشرطة والأثرياء. ولكن في هذه الأيام، حتى متجر المكرونة يستخدم سكوتر للتسليم. تنص لوائح التنفيذ المنقحة لقانون المرور على الطرق في عام 2017 على تسجيل خاص للدراجات النارية، مما يعني أنه يُسمح للأفراد بشراء الدراجات النارية طالما لديهم المال. تظهر الصور القادمة من كوريا الشمالية أن الكثير من الدراجات النارية موجودة في جميع أنحاء البلاد.





السيدة "كانغ" وهي منشقة كورية شمالية عاشت في مدينة "هايسان" بمحافظة ريانغ غانغ، قبل أن تهرب من البلاد في عام 2009، قالت إنها فوجئت برؤية صور العديد من الدراجات النارية في الشمال لأنه في السابق كانت مراكز الشرطة فقط هي التي تحوزها علاوة على فرقة العمل الخاصة التابعة لوزارة أمن الشعب. باختصار كانت السيارة رمزا للقوة.





من حيث المبدأ، منعت كوريا الشمالية الأفراد من امتلاك وركوب الدراجات النارية حتى التسعينيات قبل أن تسمح بالملكية الخاصة للدراجات النارية في عام 2012، ثم تم حظرها مجددا في عام 2014، ليسمح بها مرة أخرى في العام التالي 2015. ومنذ مراجعة القانون ذي الصلة في عام 2017، ازداد عدد الدراجات النارية بوتيرة سريعة. السبب الرئيسي هو ازدهار سوق الأمة الخاص جانغ مادانغ.





المحررة "كانغ مي – جين":

في غضون عام 2014 إلى 2015 ، شعر الشعب الكوري الشمالي أن الحكومة لا تملك السيطرة على سوق جانغ مادانغ، لذلك حاول المواطنون استخدام السوق بأي شكل وكانت الدراجات النارية الوسيلة المثالية للتجار الصغار للتنقل السريع.





من جانبها أبدت الحكومة عدم اهتمام بالتحكم في استخدام الدراجات النارية الفردية لأنها لا تحتاج إلى تحسين البنية التحتية السيئة للطرق والسكك الحديدية في البلاد. من خلال السماح باستخدام الدراجة النارية، يمكن للنظام أن يسمح للناس بالعيش بشكل جيد اعتمادا على أنفسهم وجمع الأموال منهم دون الإساءة إليهم. لهذا السبب ارتفع عدد الدراجات النارية بسرعة.





يظهر تقرير أن الأنشطة الاقتصادية الخاصة تمثل نسبة 80 % من الاقتصاد الأسري في الشمال، مما يشير إلى ازدهار جانغ مادانغ في الدولة الشيوعية. وقد تم اكتشاف الكثير من شركات النقل أو وكلاء الشحن الذين يستخدمون الدراجات النارية في بيونغ سونغ شمال بيونغ يانغ وهي تمثل بوابة مهمة إلى العاصمة وأحد مراكز التوزيع الرئيسية في كوريا الشمالية. تستخدم الدراجات النارية لنقل البضائع والركاب إلى جانغ مادانغ، أكبر سوق استهلاكي في البلاد.





وبهذه الطريقة، أصبحت الدراجات النارية، التي كانت محظورة ذات يوم في كوريا الشمالية، تترسخ الآن كوسيلة هامة للنقل. ولكن ما هي أنواع الدراجات النارية التي يتم تداولها في الشمال؟





المحررة "كانغ مي – جين":

يمكن أن تعمل بعض الدراجات النارية المنتجة في الصين في المياه الضحلة دون مشاكل في المحرك وتتراوح كلفتها ما بين 4000 إلى 5000 يوان صيني، أي حوالي 700 دولار أمريكي أما الدراجات النارية ذات المقعدين أو الثلاثة فهي غالية الثمن، حيث يتراوح سعرها بين 2500 و 3500 دولار فيما يبلغ سعر الموديلات الصينية المستعملة الأقل ثمنا حوالي 600 دولار.





في كوريا الشمالية، يتم تداول الدراجات النارية الصينية والدراجات محلية الصنع في السوق حيث يستورد الشمال المنتجات مباشرة من الصين أو يجلب منشآت وتكنولوجيا صينية لإنتاج المركبات في مصنع في بيونغ يانغ. وتعد شركة كوريا بوغانغ، التي تأسست في بيونغ يانغ في عام 2005، أكبر منتج ومزود للدراجات النارية في البلاد.





يقال إن رسوم التسجيل للدراجات في كوريا الشمالية مكلفة للغاية .





المحررة "كانغ مي – جين":

يتعين أن يحصل أولئك الذين يقتنون دراجات جديدة في الشمال على لوحات تسجيل من مراكز الشرطة المحلية. لكن المسؤولين غالبًا ما يماطلون ويطالبون بالرشاوى.





تعتبر الدراجات النارية ضرورية لبعض الشركات في كوريا الشمالية، لكن لها أيضًا تأثير جانبي يتمثل في تشجيع الفساد في عملية التسجيل .





تتولى وزارة أمن الشعب مسؤولية تسجيل الدراجات النارية، بما في ذلك إصدار لوحات الترخيص، وتتراوح رسوم التسجيل من 300 إلى 500 دولار. لكن أولئك الذين يفشلون في الحصول على لوحات التسجيل حتى بعد تقديم الرشاوى، غالباً ما يشترون رخص القيادة المزيفة واللوحات بمبلغ 100 دولار لتجنب الحملة.





في حين أن الفساد والمخالفات متفشية في تسجيل الدراجات النارية، فإنها أصبحت الآن لا غنى عنها للأنشطة الاقتصادية في الشمال.





المحررة "كانغ مي – جين":

أصبحت الدراجات النارية التي كانت ذات مرة رمزا للقوة المخيفة، تستخدم الآن في الحياة اليومية. ومن المتوقع أن تساعد الشركات الخاصة والأسواق على الازدهار. في الماضي، كانت سيارات النقل التي تسمى "سيرفي تشا"، أي"سيارة الخدمة"، في وضع الاستعداد لمدة يومين قبل أن تغادر إلى جهة معينة، في انتظار ما بين 50 إلى 60 راكبًا لملء المركبات. ولكن مع وجود شخص أو شخصين فقط ، يمكن أن تغادر الدراجات النارية في أي وقت. لقد أصبحت الدراجات النارية الآن واحدة من الضروريات اليومية بالنسبة للتجار من القطاع الخاص.





توغلت الدراجات النارية بعمق في حياة الشعب الكوري الشمالي. وتمشيا مع انتشار الهواتف المحمولة والقوة الشرائية المتزايدة في المدن الكبرى، من المرجح أن تساهم الدراجات في التطور السريع لأعمال النقل في البلاد. لكن العالم الخارجي يتساءل عن موعد ذلك التغيير المرتقب.