© BioSensor Laboratories

سنتعرف على شركة "بايوسنسور لابوراتوريز BioSensor Laboratories" التي طورت منتجا جديدا للعناية بالبشرة.





رئيسها التنفيذي ومؤسسها "جانغ ميونغ هون 장명훈":

شركة "بايو سنسور" هي شركة مغامرة تأسست في عام 2013 اعتمادًا على تكنولوجيا طورها باحثون في جامعة سيول الوطنية. لقد طورت الشركة نظام تسليم الأدوية عبر الجلد وطبّقته على منتجات العناية بالبشرة، والذي يتوفر الآن في السوق العالمية لمستحضرات التجميل المتميزة. أعتقد أن كوريا الجنوبية تطور بعضًا من أكثر التقنيات إبداعًا في العالم، لكن قدراتها أو تقنياتها يتم التقليل من قيمتها في السوق الدولية. لقد أجرت جامعة سيول الوطنية أبحاثا على نطاق واسع، لكن لسوء الحظ، تم استخدام عدد قليل جدًا من التقنيات الناجمة عن تلك الأبحاث في السوق. في أثناء العمل مع خمسة أساتذة جامعيين، اكتشفت أن تقنياتهم متقدمة للغاية، واعتقدت أنه سيكون من المهم بالفعل تسويق منتجات باستخدام تلك التقنيات.





تمكنت الشركة من تطوير تكنولوجيا خاصة للعناية بالبشرة من خلال التعاون مع باحثين في جامعة سيول الوطنية من مختلف المجالات مثل علوم الحياة، والهندسة الكيميائية والبيولوجية، والعلوم الصيدلانية والهندسة الطبية الحيوية، لكن السيد "جانغ" نفسه ليس باحثًا. فقد درس في جامعة كوريا وكلية "وارتونWharton " بجامعة "بنسلفانيا"، والتي تعتبر واحدة من أفضل المؤسسات في العالم لتعليم إدارة الأعمال، كما عمل في شركة "سام سونغ للإلكترونيات" وغيرها. وبعد أن أصبح خبيرا في إدارة الأعمال، قرر إنشاء شركته الخاصة، حيث كان واثقا في تطوير تكنولوجيا جديدة كاملة.





رئيسها التنفيذي ومؤسسها "جانغ ميونغ هون 장명훈":

عندما كان يسألني الناس كيف يمكنني العمل بحماس كبير على الرغم من محدودية الدخل وعبء العمل الثقيل، كنت أجيب بأنه بإمكاني توفير الفرص لإجراء تغييرات إيجابية من خلال إنشاء شيء لم يكن موجودًا من قبل. أساسا، منتجات العناية بالبشرة تهدف إلى تحسين الجلد، ولكن في الكثير من الحالات، تبقى مكونات مستحضرات التجميل على الجلد الخارجي. ولذلك، من أجل التأكد من وصول المكونات إلى الجلد الداخلي، يستخدم الأطباء أجهزة مثل الإبر. منتجاتنا على العكس من ذلك، حيث لا تستخدم أي طرق جراحية لإدخال المكونات إلى الجلد الداخلي، لكنها تساعد على تحسين الجلد بشكل أكثر فعالية.





العديد من منتجات مستحضرات التجميل تحتوي على مكونات لإصلاح الجلد أو تجديده، لكن من المستحيل تحسين البشرة ببساطة عن طريق وضع تلك المستحضرات على الجلد، لأنها لا تتمكن من الدخول بعمق داخل الجلد. ولجعل تلك المكونات تخترق الجلد، يقوم الأطباء بمعالجة الجلد بإبر دقيقة جدا مع توليد تيارات كهربائية منخفضة. ويتم تقديم هذا العلاج في العيادات المتخصصة أو محلات العناية بالبشرة المزودة بمعدات تكنولوجية. من جانبها رأت شركة "بايوسنسور" أن هذه العملية شاقة ومكلفة، حيث تحتاج إلى إنفاق الكثير من الوقت والمال، إلى جانب تحمل الألم والإزعاج من أجل الحصول على بشرة جميلة وصحية. وبعد إجراء بحوث مكثفة حول تكنولوجيا اختراق الجلد، تمكنت الشركة من تطوير تقنية نظام توصيل الأدوية عبر الجلد لأول مرة في العالم.





© BioSensor Laboratories

رئيسها التنفيذي ومؤسسها "جانغ ميونغ هون 장명훈":

لقد تم بالفعل استخدام تكنولوجيا الإبر والتيارات الكهربائية المنخفضة بواسطة شركات مستحضرات التجميل الكبرى في كوريا وخارجها، لكنها لم تنجح بشكل جيد. تعتبر هذه التقنية واحدة من أكثر التقنيات طلبا في صناعة مستحضرات التجميل، لأنها تسمح للمكونات باختراق الجلد. أما تقنيتنا المعروفة باسم "تشيو إكس Tissue X" فهي تتكون من عنصريْن رئيسيين. الأول: استخدام الاختلافات الأيونية بين المياه العذبة والمياه المالحة لتوليد تيارات دقيقة. والثاني: توفير المواد الحيوية المفيدة مثل "ببتايد peptide" وحمض "هيالورونيك hyaluronic " في الجلد الداخلي بشكل أكثر فعالية.





حاول العديد من شركات مستحضرات التجميل استخدام تكنولوجيا التيارات الكهربائية المنخفضة، لكن تلك المحاولات انتهت بالفشل بسبب مشاكل مختلفة، مثل عدم الاستقرار الكهربائي، وتهيج الجلد، والمخاطر المحتملة على البيئة. لكن شركة "بايوسنسور" وجدت حلاً طبيعيا لهذه المشكلة الصعبة، وهو استخدام مبدأ "النفاذ الكهربي العكسي" الذي يتم من خلاله توليد الطاقة من الفرق في تركيز الملح بين اثنين من السوائل. وبناءً على تقنيتها، أنتجت قناعًا جديدًا للوجه يستخدم قماشا غير منسوج مع ملح، من أجل توليد تيارات دقيقة، حتى تتمكن المكونات من اختراق الجلد دون أي مصادر طاقة خارجية. وبفضل آثاره الرائعة، أحدث المنتج الجديد ضجة كبيرة في السوق.





رئيسها التنفيذي ومؤسسها "جانغ ميونغ هون 장명훈":

يساعد القناع الذي تنتجه شركتنا على تعزيز تجديد البشرة وتقليل التجاعيد والحفاظ على بشرة ثابتة وتفتيحها، كما يمكنه أيضا تحسين نسيج الجلد وندبات حب الشباب. لقد دُهشت عندما عرفت أن امرأة في إندونيسيا أنفقت راتبها الشهري بالكامل من أجل شراء منتجاتنا، وقالت إن ظروف بشرتها كانت سيئة لدرجة أن أطباء الأمراض الجلدية طلبوا منها عدم المجيء مجددا إلى عياداتهم. ولكن بعد استخدام منتجاتنا، اكتشفت أن بشرتها تحسنت بشكل ملحوظ.





أصدرت شركة "بايوسنسور" قناع الوجه الجديد في عام 2017 تحت الاسم التجاري "فرانز Franz"، وسرعان ما انتشر استعمال هذا القناع الذي يتمتع بأكبر قدر من التأثير في توصيل المكونات النشطة في أعماق البشرة. وبعد أن تم اختياره للفوز بجائزة وكالة أعمال سيول، يستقطب "فرانز" استجابة حماسية من المستهلكين الأجانب أيضًا، فقد تم بيعه بشكل جيد في الولايات المتحدة.





رئيسها التنفيذي ومؤسسها "جانغ ميونغ هون 장명훈":

نهدف إلى أن نكون مجددين في صناعة العناية بالبشرة على مستوى العالم. لقد استخدمت حوالي 1500 عيادة للأمراض الجلدية في الولايات المتحدة منتجاتنا بعد العلاج بالليزر. وبعد استخدامها، يقوم العديد من الأطباء بإجراء استفسارات عبر الهاتف حول هذا المنتج الفريد الذي يتميز بتكنولوجيا جديدة. وبالطبع، ساعدنا ذلك على زيادة الصادرات. وقد تم عرض منتجاتنا في برامج التلفزيون في الولايات المتحدة 15 مرة. وعندما تم طرحها في قناة "فوكس نيوز"، وصلت مبيعاتها إلى حوالي 100 ألف دولار في ذلك اليوم وحده. في العام الماضي، جاء 30% من مبيعاتنا من الصادرات، ونتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى أكثر من 50% في العام الجاري.





احتلت منتجات شركة "بايوسنسور لابوراتوريز" المرتبة الأولى في أحد مراكز التسوق الرائدة على الإنترنت في اليابان، من حيث المبيعات في الوقت الفعلي، حيث تجتذب هذه الشركة الكورية اهتمامًا عالميًا مستمرا. ومن خلال دمج علوم مختلفة، طورت الشركة تقنية جديدة ممتازة لتعزيز امتصاص الجلد للمكونات المفيدة. ولذلك من المتوقع أن تحقق هذه الشركة أهدافها بأن تكون شركة مجددة في صناعة مستحضرات التجميل العالمية.