ارتفاع كبير في معدل مبيعات الكمامات الواقية

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تشهد الشوارع الكورية والمجمعات والأماكن العامة خلال عطلة نهاية الأسبوع تغيرا كبيرا في ملامحها مع انتشار الخوف والهلع من خطر الإصابة بفيروس كورونا الجديد، فقد حدث تحول في أوساط الشعب الكوري وأسلوبه في قضاء عطلة نهاية الأسبوع بشكل أصبح فيه المواطنون على غير عادتهم يمتنعون عن الخروج من بيوتهم لتناول الطعام في الخارج أو قضاء الوقت في الأماكن العامة على غرار مجمعات التسوق ودور السينما ومتاجر الأسواق الحرة وغيرها تجنباً لتعرضهم لخطر الإصابة بالفيروس. ويجدر التذكير في هذا الإطار بأن الكوريين يفضلون عادة قضاء الوقت بالخارج مع أفراد أسرهم أو زملاءهم بدلا من البقاء في بيوتهم حيث اعتادوا خلال نهاية الأسبوع على اللقاء بالأصدقاء لزيارة دور السينما أوالحدائق الترفيهية أومراكز التسوق، لكن الوباء المنتشر تسبب في تغيير أنماط حياة الكوريين بنسق سريع .





تجدر الإشارة إلى أنه خلال الأيام الستة الأخيرة شهد معدل مبيعات الأغذية الجاهزة والمجمدة ارتفاعا بنسبة فاقت 1000 بالمائة كذلك الأطعمة المصنعة مثل راميون والمياه والأرز الفوري التي شهدت بدورها ارتفاعا بنسبة 53 بالمائة والسلع الأساسية بنسبة 104 بالمائة والأطعمة الطازجة بنسبة 46 بالمائة. كما سجل حجم مبيعات الكمامات الواقية والسائل المطهر لليد، ارتفاعاً هائلاً حيث زاد معدل معاملاتهما بنسبة 37170 بالمائة و6680 بالمائة بالترتيب.

كما شهدت المناديل المطهرة كذلك زيادة في مبيعاتها بأكثر من 340 بالمائة، فيما سجلت النظارات الواقية قفزة في مبيعاتها وصلت إلى 660 بالمائة تقريباً، كما ارتفع أيضا معدل مبيعات الأغذية المكملة بما فيها ملاحق الجنسينغ الأحمر التي زادت بنسبة 73 بالمائة والفيتاميتانات بنسبة 45 بالمائة. علاوة على ذلك، شهد حجم مبيعات مربع الغذاء المنزلي(Homemade lunch box) صعودا قياسيا لافتا بنسبة وصلت إلى 723 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.





يُذكر أن قضية ارتفاع أسعار الكمامات الواقية على وجه الخصوص تثير حاليا جدلاً كبيراً في البلاد حيث رفعت الشركات المحلية المتخصصة في إنتاج الكمامات أسعار منتجاتها بمعدل الضعفين أو أكثر نتيجة للنقص الكبير في إنتاجها وتضاعف الطلب على هذا المنتج بـمعدل 50 ضعفاً وكذلك مطهرات الأيدي بمعدل 70 ضعفاً مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وفي هذا الخصوص أجرى الصينيون أيضاً اتصالات حثيثة بالشركات الكورية المتخصصة في إنتاج الكمامات قصد التزود بكمية ضخمة منها حيث حل رجل أعمال صيني بكوريا محملا بمبلغ مالي ورقي ضخم وتوجه إلى مصنع كوري لإنتاج الكمامات ليتقدم بطلب فوري للحصول على حوالي 100 مليون كمامة.





وقد بات مؤكدا أن فيروس كورونا أصبح يمثل كارثة صحية عالمية جعلت الناس يتسابقون بكل ما لديهم من جهد من أجل الحصول على الكمامات الواقية، لذلك اقترح حاكم مقاطعة "كيونغ كي"، لي جيه ميونغ، على الحكومة تحديد الحد الأقصى لسعر الكمامات للحيلولة دون قفزة غير مسبوقة في أسعار هذا المنتوج إلى مستويات قياسية ومنع تجار الكامامات من استغلال هذا الوضع الناجم عن هلع المواطنين من تفشي فيروس كورونا الجديد في البلاد.

كما تجدر الإشارة إلى أن الخبراء يتوقعون وصول مرحلة انتشار الفيروس الخطير إلى ذروتها في غضون الأيام العشرة المقبلة.