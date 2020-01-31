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بدأت الوزارات والمؤسسات الحكومية في دراسة وفهم ما يصطلح على تسميته ب"جيل ميلينيوم" منذ أن وزع الرئيس "مون جيه إين"على الموظفين بالمقر الرئاسي هدية العام الماضي في شكل كتاب يحمل عنوان " يأتي مواليد التسعينيات"، حيث يرمز "جيل الميلينيوم" إلى جيل الألفية أو أبناء الألفية وهو مصطلح يستخدم عادة لوصف الفئات السكانية التي تضم الأشخاص المولودين خلال الحقبة المتراوحة بين منتصف الثمانينيات وحتى منتصف التسعينيات، ويُعرفون أيضا بالإنجليزية بمصطلح"Millennials". علما بأن معدل المواليد في هذه الفترة قد سجل ارتفاعا مشابها مقارنة مع المعدل المسجل بعد الحرب العالمية الثانية.

يُذكر أن الخصائص التي يتميز بها هؤلاء من جيل الألفية واضحة ومختلفة عن التي ميزت الجيل الذي سبقهم، حيث يُعرف هذا الجيل بإدمانه على استخدام أجهزة الهواتف الذكية وقضاءه معظم وقته في الانشغال بوسائل التواصل الاجتماعي، لكن يوجد من يعارض تعميم هذا التحليل من الخبراء والشباب، بحيث يمكننا اختزال الخصائص التي تميز هذا الجيل في عدة نقاط لعل من أهمها، إنخراط هذه الفئة العمرية بشكل منفتح في المشاركة الحضارية وتبادل الثقافات، أما الخاصية الثانية فتتمثل في اهتمامه بالملامح غير العمومية وتفضيله الأحاديث غير الرسمية، فيما تتمثل الخاصية الثالثة في درجة الاستعداد العالية لديهم لجمع التبرعات مساهمة منهم في الأعمال الخيرية، بالاضافة إلى ذلك يجب أن نشير إلى مستوى الحماس الملحوظ لدى هذا الجيل في العملن وبراعته في التعامل مع مختلف الأجهزة الإلكترونية، إضافة إلى التقدير الذي يحملونه تجاه المجتمع والعائلة وإبداعهم في القيام بمختلف الأعمال الإنسانية بدرجة تفوق الجيل السابق، والميل إلى دراسة العلوم الاجتماعية والاطلاع على المجالات التطبيقية وغيرها.





أما الشباب الكوري من جيل الألفية، فلديه خصائص معينة وفريدة أيضاً حيث يرفض هذا الجيل الاجتماع الذي يأتي بعد دوام العمل من أجل تناول العشاء مع زملاء الشركة ويفضلون بدلا من ذلك نيل قسط من الراحة مع عائلاتهم وقضاء الوقت مع أفراد أسرهم في البيت لذلك فهم حريصون على عدم البقاء في مقر العمل حتى منتصف الليل ويغادرون مقر العمل بمجرد انتهاء ساعات الدوام. من هنا يمكن تفهم الخصائص التي تميز جيل الألفية من هذا الشباب الذي يحرص على إيلاء حياته الشخصية الأولوية الكبرى ويسعى بجهد كبير إلى تحقيق أهدافه الشخصية أكثر من تحقيق أهداف الشركات أوالمجتمعات التي ينتمي إليها هذا الجيل.





وجاء في نتيجة استبيان أجراها المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية شمل 100 موظف جديد في الشركات الحكومية، أن 78 بالمائة من هذا الجيل يرى أن المدير الأنسب للعمل معه، هو الذي يكون منصفا وحكيما في توزيع الأعمال. بينما يفضل 59 منهم المدير الذي يتفهم سلوك الموظفين ويحسن معاملتهم. في المقابل، أجاب 75 بالمائة ممن شملهم الاستبيان أنهم يكرهون المدير الذي يعمد إلى توبيخ الموظفين في المكان العام، فيما قال 64 بالمائة منهم إنهم يرفضون المدير الذي يفتقد القدرة والكفاءة في العمل. وبالعودة إلى كتاب "يأتي مواليد التسعينيات" فقد تضمن كل هذه النقاط المهمة التي تساعد على فهم خصائص هذا الجيل بصورة دقيقة، يستفيد منها مديرو الأقسام في الوزارات والمؤسسات الحكومية الذين تسلموا هذا الكتاب القيم من الرئيس مون لتسهيل التعامل مع موظفيهم من جيل الألفية، بصورة أكثر فاعلية.