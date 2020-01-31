ⓒ YONHAP News

من المقرر أن تكون منطقة "سوتشو (서초)"ساحة مثالية للموسيقى والثقافة الثالثة بعد منطقة "إنسا دونغ (인사동)" ومنطقة "داي هانغرو (대학로)" في مدينة سيول، حيث تتميز منطقة "سوشتو" بوجود أكبر مركز للفنون وهو مركز سيول للفنون ومعهد كوكآك الوطني أي معهد الموسيقى التقليدي الوطني وجامعة هانكوك للفنون وغيرها من المراكز الموسيقية الشهيرة.

تجدر الإشارة إلى وجود 14 من المرافق والتسهيلات التي تسمح بممارسة مختلف الأداءات الفنية والثقافية و13 من الجماعات الثقافية والفنية ونحو 160 من المحلات ذات الصلة بأدوات الموسيقى والفنون وغيرها، حيث من المقرر أن يتم حظر وجود محلات شرب الكحول وغيرها من المحلات غير الأخلاقية في هذه المنطقة. وسوف تقدم بلدية سوتشو دعماً ومساعدات متنوعة لفائدة الأنشطة الثقافية والفنية التي يقوم بها الفنانون الشباب والجيل القادم بالتعاون مع بلدية سيول ومواطنيها، لتلعب المنطقة من خلال ذلك دور قناة التواصل المشتركة بين المجتمعات المدنية والحكومية بما يتيح بنجاح إقامة مختلف الأنشطة والحفلات الموسيقية والفنية في هذه المنطقة. ويتوقع أن يستمتع الزوار بمشاهدة ومتابعة مختلف الأداءات والمهرجانات الفنية والثقافية المتنوعة على المستوى العالمي بكل حرية وفي أجواء تسودها السعادة في منطقة سوتشو.