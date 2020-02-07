فريق كوري يفوز بجزائز في بطولة المناظرة بالعربية في ماليزيا

ⓒ KBS WORLD Radio

فاز فريق في قسم اللغة العربية في جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية بالبلاد بمختلف الجوائز القيمة للنسخة الأولى من البطولة الآسيوية للمناظرة باللغة العربية والتي أقيمت في كولالمبور في الفترة ما بين الثلاثين من شهر يناير الماضي وحتى الثالث من هذا الشهر.

شارك في المناظرة التي نظمها " مركز مناظرات قطر" 32 جامعة من عشرين دولة آسيوية. وفي مجال المنافسة بين الطلاب الناطقين بالعربية فاز فريق من "جامعة الأميرة سمية للعلوم والتكنولوجيا" بالأردن بلقب البطولة.

أما في مجال الطلاب غير الناطقين بالعربية فقد فاز فريق الجامعة الكورية المكون من أربعة طلاب بجائزة أفضل فريق. كما نال الطالبان " بارك سوك هان" و"جي سانغ جين" المركزين الأول والثاني على التوالي في مجال أفضل المتحدثين من غير الناطقين بالعربية.





ⓒ facebook@QatarDebate

ⓒ KBS WORLD Radio