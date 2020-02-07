أول تصدير من منتجات علامة دكتور توب الكورية إلى العراق

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أنهت شركة تاب كوزمتك الكورية التي تدير علامة مستحضرات التجميل الطبية المحلية "دكتور توب" مؤخرا عملية شحن الدفعة الأولى المتمثلة في ثلاثة آلاف وحدة من منتجاتها التي تم تصديرها إلى العراق.

وقالت " لي كوم هي " رئيسة الشركة إن عملية الشحن تمثل ثمار التعاون بين الحكومة الكورية وشركتها في الدولة العربية التي لا تزال تعاني من الاضطرابات السياسية.

تخطط الشركة لعرض منتجاتها في متجر "ميشا" الكورية للكوزمتك رقم واحد الذي افتتح في العاصمة العراقية بغداد شهر ديسمبر من العام الماضي ومتجرها رقم اثنين الذي سيفتتح قريبا أيضا.

الجدير بالذكر أن متجر ميشا رقم واحد يقع في مركز للتسوق في شرق بغداد حيث يصل عدد زواره يوميا إلى 25 ألفا.

وشرحت شركة "دكتور توب" أنها أصبحت أول شركة كورية متخصصة في العناية بالشعر، تعرض منتجاتها في متجر ميشا بالعراق بعد فوزها بثقة الزبائن إعترافا بجودة منتجاتها، مضيفة أنها ستبذل المزيد من الجهود لدخول الأسواق العربية وغير العربية في المستقبل.

وقالت وكالة "ساموو الواحة" المسؤولة عن بيع علامة "دكتور توب" في العراق إن ردود الفعل من الزبونات العراقيات على عينات العلامة مشجعة وحماسية جدا، مشيرة إلى وجود طلبيات كبيرة على المنتجات الخاصة بالعناية بالشعر.

وأكدت شركة توب كوزمتك أنها استطاعت التغلب على كل الصعوبات التي واجهتها في أول عملية تصدير لها إلى العراق بفضل المساعدة الكبيرة التي لقيتها من طرف السفير الكوري لدى العراق " جانغ كيونغ اوك " ورئيس مركز بغداد للمؤسسة الكورية للترويج التجارة والاستثمار "تشيه كيونغ هو ".

وشرحت أن السفارة الكورية ظلت تساعد الشركات الكورية على حل الصعوبات التي تواجهها في القيام بالأعمال هناك بينما ظل مركز المؤسسة الكورية يقدم معلومات قيمة عن السوق العراقية إلى شركات مستحضرات التجميل الكورية الراغبة في دخول السوق.