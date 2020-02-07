إطلاق حزب تابع لحزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي

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أطلق حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي يوم الأربعاء الماضي حزبا تابعا له باسم "حزب كوريا المستقبل"، حيث تم في حفل إطلاق الحزب الجديد، الإعلان عن قيادته ومسودة قواعده، ودستوره .

ويرأس الحزب الجديد النائب "هان سون كيو"، وهو نائب تابع لحزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي لأربع دورات برلمانية.

كما تم تعيين النائب "تشو هو هيون" عن الحزب المعارض الرئيسي سكريتيرا عاما للحزب الجديد، والنائب "كيم سونغ تشان" عن الحزب المعارض الرئيسي أيضا عضوا في اللجنة العليا للحزب الجديد.

ويهدف الحزب الجديد إلى جلب ما لا يقل عن 5 نواب برلمانيين حاليين من حزب المعارضة الرئيسي والمزيد من النواب الآخرين، ليكون الحزب الثالث من حيث عدد نوابه قبل الانتخابات العامة التي ستجري في شهر أبريل القادم.

وحضر حفل الإطلاق عدد من قادة الحزب المعارض الرئيسي، بمن فيهم رئيس الحزب "هوانغ كيو آن" وزعيم التكتل البرلماني "شيم جيه تشول"، مشيرين إلى أن حزب كوريا المستقبل الجديد، هو حزب تابع لحزبهم.

وقال رئيس حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي "هوانغ كيو آن" في كلمة ألقاها في الحفل إن إطلاق حزب كوريا المستقبل يأتي ضمن الجهود التي تبذلها الفئة الديمقراطية الحرة لإعادة بناء الأمة، واحتجاجا على التعديل غير الشرعي لقانون الانتخابات الذي أجراه الحزب الديمقراطي الحاكم بالتعاون مع أحزاب المعارضة الأخرى.

وأكد أن حزب كوريا الحرة وحزب كوريا المستقبل سيتعاونان معا لتحقيق الهدف المشترك وهو القضاء على حكم الرئيس "مون جيه إين".

وتهدف خطوة الحزب المحافظ لإنشاء شريك تابع له، لتحسين أدائه في الانتخابات العامة القادمة.

وبموجب قانون الانتخابات المعدل الذي سيتم تطبيقه في هذه الانتخابات، سيتم تخصيص مقاعد تمثيل نسبي في البرلمان أكثر للأحزاب بما يتناسب مع عدد الأصوات التي ستحصل عليها، بغض النظر عن فوزها في الدوائر الانتخابية من عدمه.

وقد اقترح حزب كوريا الحرة في البداية أن يكون اسم الحزب الجديد التابع له حزب كوريا الحرة النسبي، لكن لجنة الانتخابات الوطنية رفضت ذلك، مشيرة إلى التشابه بين الاسمين.

وبموجب القانون المعدل الخاص بالإصلاح الانتخابي، سيتم تقليل عدد المقاعد البرلمانية العادية للدوائرالانتخابية من 253 إلى 225 مقعدا، وزيادة عدد مقاعد التمثيل النسبي من 47 إلى 75 مقعدا، ليكون مجموع عدد المقاعد البرلمانية 300 مقعدا كما هو عليه الآن.

وإذا تم تطبيق نظام التمثيل النسبي على نسبة التأييد الحالية للأحزاب السياسية، فسيحصل الحزب الديمقراطي الحاكم على 10 مقاعد، وحزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي على 26 مقعدا، وحزب العدل على 5 مقاعد، وحزب الإصلاح المستقبلي وحزب المحافظ الجديد على مقعدين لكل منهما، وحزب السلام الديمقراطي وحزب الجمهورية على مقعد واحد لكل منهما.

وإذا افترضنا أن الأحزاب السياسية ستحتفظ بعدد مقاعدها الحالية في الانتخابات العامة القادمة وأن يتم الدمج بين حزب كوريا الحرة وحزب كوريا المستقبل بعد الانتخابات، فسيكون إحمالي عدد المقاعد البرلمانية للحزب الحاكم 126 مقعدا، فيما سيكون لحزب كوريا الحرة 117 مقعدا.

ولكن في حقيقة الأمر، تعد هذه الأرقام مجرد فرضيات، ومن المتوقع أن تخضع الأرقام للعديد من المتغيرات بشأن الانتخابات .

ومن الصعب أن نتصور ما إذا كانت استراتيجية حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي لتحسين أدائه في الانتخابات العامة القادمة من خلال إطلاق حزب تابع له، سيحالفها النجاح أم لا.