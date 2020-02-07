توجه محلات البقالة العصرية إلى تقديم وجبات خفيفة

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تشهد صناعة المطاعم في البلاد خلال الفترة الأخيرة تحولا لافتا مع تزايد عدد الموظفين الراغبين في الحصول على وجبات خفيفة وسهلة التحضير، يمكن تناولها بسرعة ولا تخلو في نفس الوقت من مذاق رفيع وجودة عالية. وتماشياً مع نمط حياة جيل الألفية الجديد الذي يفضل الاستمتاع بوجبات سهلة التحضير تحرص المطاعم على تقديم منتوجات متنوعة من هذه الوجبات ذات علامات تجارية جديدة وجيدة. لذلك بدأ هذا الصنف من المحلات يتزايد خصوصا في المناطق التي تتمركز بها العديد من الشركات، ولعل من بين خصائص هذه المتاجر أنها تجمع بين مزايا المطاعم العصرية ومحلات البقالة التي تقدم خدماتها على مدار 24 ساعة، وتوفر خلالها أكثرمن 50 قائمة مختلفة من الوجبات والحلويات مثل الآيسكريم والقهوة والمشروبات.

وكانت شركة Dunkin Donuts، وهي علامة تجارية متخصصة في الكعك المقلي "الدونات"، قد كشفت أنها تخطط حاليا لتغييراسمها إلى"New Dunkin"، ونتيجة لذلك سوف تعمل الشركة على تحويل معظم محلاتها إلى متاجر توفر وجبات سهلة التحضير وذات مذاق خفيف، كما ستقدم القهوة والسندوتشات بالإضافة إلى الدونات لزبائنها.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة كان قد تم إطلاقها في فبراير الماضي من خلال مقهى ستاربكس ""Morning Box، بهدف توفير وجبة جديدة، وتم منذ ذلك التاريخ بيع حوالي مليوني وحدة منها في كوريا، أي بعد ثمانية أشهرفقط من إطلاق خدماتها.

يذكر أن مسؤولا في شركة ستاربكس قال إن""Morning Boxأو ما يصطلح على تسميته بصندوق الطعام الذي تم تصميمه لتناول الإفطار، كان يباع خلال فترة الغداء أكثر منه خلال الفترة الصباحية، كما لوحظ الإقبال الكبير على هذه الوجبة أكثر، في المناطق التي يتمركز بها عديد المكاتب والشركات. وقد لوحظ أيضا لدى الموظفين ميلهم إلى إنهاء الغداء بسرعة، والهدف من ذلك هو الاستمتاع بما تبقى من وقت الغداء، لممارسة البعض من هواياتهم قبل العودة إلى المكاتب.

والجدير بالذكر أن الوجبات التي توفرها صناديق الطعام عبر محلات البقالة العصرية، تشهد إقبالا واسعا مع مرور الأيام، نظرا لتوفرها أيضا على العناصر الغذائية الضرورية التي يستحقها الجسم، وسط توقعات بأن يؤثر عرض المزيد من المنتجات الغذائية التي توفرها تلك المحلات، في توجيه النمط الاستهلاكي لدى جيل الألفية.