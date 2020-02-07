اختيار اللون الأزرق الكلاسيكي اللون المميز لعام 2020 في كوريا

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اختار معهد بان تون 팬톤 لدراسة الألوان اللون الأزرق الكلاسيكي ليكون اللون المميز للعام 2020، بعد أن كان المعهد قد اختار اللون البنفسجي كلون مميز لعام ألفين وثمانية عشر، ثم اللون البرتقالي الذهبي كلون لعام ألفين وتسعة عشر، علما بأن المعهد ظل يفكر باختياره اللون الأزرق لهذا العام منذ فترة طويلة، تعود إلى عام 2000، بهدف إدخال تغيير كبير على مجال التصميم، بما في ذلك ألوان الملابس.

تجدر الإشارة إلى أن اللون الأزرق الكلاسيكي الذي اختاره المعهد، يشير إلى اللون الأزرق الكثيف والهادئ. وكان معهد "بان تون" قد شرح في اختياره لهذا اللون برمزيته التي تشير إلى صفة الخلود التي تتجاوز حدود الزمن، كما يخلق هذا اللون وفق تقديرها جوا من البساطة والأناقة وفي هذا السياق قال مدير المعهد "ريستليس أيزمون " إننا نعيش عصرا نحتاج فيه إلى الثقة والمصداقية"، مضيفا أن اللون الأزرق الكلاسيكي يرمز إلى قيمتين ثابتتين، هما المصداقية والثقة. وغالبا ما يعكس لون هذ العام في ذهن الكثيرين مختلف التيارات العصرية والحديثة، على خلاف الألوان الشعبية التقليدية، وفي تبريره لاختيار لون هذا العام، قال المعهد إن الاختيار يعكس تطلعات لدى الجميع، ببناء أسس لمبدأ على قدر كبير من الأهمية، ألا وهو مبدأ الثقة.

وكانت مديرة معهد كاي أم كي الكوري لدراسة الألوان "كيم مين كيونغ " قد ذكرت في وقت سابق أن اللون الأزرق الكلاسيكي يمنحنا شعورا بالسلام والحرية والأمل والقداسة كما يساعدنا على تخفيف الضغوط النفسية ويجعلنا نشعر بالأمان. يذكر أن اللون الأزرق يرمز في العصر الحديث إلى معنى السلطة والقوة، وفي هذا الإطار قالت مديرة معهد دراسة الصور الشخصية "كانغ جين جو" إن اللون الأزرق يرمز إلى معسكر المحافظين في أمريكا وطبقة النبلاء في بريطانيا، مضيفة أن الشركات تفضل استخدام هذا اللون في ابتكار صورها من أجل بث روح الثقة والمصداقية لدى الجمهور. وأشارت المديرة كانغ أيضا إلى أن 75% من الشركات الصغيرة والمتوسطة تستخدم مختلف الأنواع المبتكرة من اللون الأزرق كشعارات لها، ومن هنا يفهم إقبال شركات التصميم والتجميل على طرح منتجاتها الجديدة، باستخدام اللون الأزرق الكلاسيكي.