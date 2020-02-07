وزارة الثقافة الكورية تُجري مسحا حول إجازات العاملين

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تبين أن عدد أيام الإجازات السنوية ونسبة استفادة العاملين الكوريين منها ،ومعدل وقت الفراغ الذي يحصلون عليه، قد بدأ يشهد تزايدا مستمرا مع مرور الوقت، حيث أعلنت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية عن نتائج ثلاثة أنواع من الإحصائيات ذات الصلة بالثقافة، وهي الإحصائيات المسموح بالكشف عنها، وتتعلق بمسح إجازات العاملين، ومسح أنشطتهم الثقافية والفنية، ومسح أنشطة أوقات الفراغ. ووفقا لتلك الإحصائيات الخاصة بعام ألفين وثمانية عشر، بلغ عدد الإجازات اليومية الممنوحة للعاملين عشرة أيام أي بزيادة يوم ونصف بالمقارنة مع العام السابق، حيث بلغت نسبة الاستفادة الفعلية من الإجازات السنوية لهؤلاء العاملين 73% في عام ألفين وثمانية عشر، أي بزيادة نسبتها 13% مقارنة مع العام السابق، مما يشير إلى تحسن قد طرأ في ظروف استخدام العاملين للإجازات بشكل إجمالي. وأظهر المسح أن نسبة 34% من العاملين قد استخدمو إجازاتهم السنوية من أجل الاستراحة. بينما استخدمها 32% منهم من أجل القيام بالرحلات، فيما استخدمها 19% منهم في القيام بالأعمال المنزلية. وحول أسباب عدم الاستفادة من الإجازات، أجاب 22.1% منهم بالنقص في القوى العاملة البديلة، بينما أجاب 22% منهم بالرغبة في تلقي التعويض المادي عن الإجازات السنوية، فيما أجاب12% منهم بكثرة الأعمال الملقاة على عاتقهم.

يذكر أن انتشار الوعي الاجتماعي بأهمية تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية، ساهم في تراجع نسبة أولئك الذين لا ينتفعون بإجازاتهم السنوية بشكل كبير، مراعاة لمشاعر الرؤساء أو بفعل القيود التي يخضعون لها في الشركات.





والجدير بالذكر أن الوزارة الكورية ظلت منذ عام ألفين وثمانية عشر تعتمد سياسة دعم الإجازات لفائدة العاملين بالشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث قدمت دعمها لتكاليف الإجازات لصالح أربعة وعشرين ألفا وستمائة وعشرين عاملا في ألفين وثلاث وسبعين شركة في عام ألفين وثمانية عشر، في العام الماضي، كما وفرت الوزارة الدعم لحوالي ثمانين ألف عامل في سبعة آلاف وخمسمائة وثمان عشرة شركة، مما ساهم في تفعيل الإجازات والسياحة المحلية.