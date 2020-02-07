افتتاح معرض جديد لفرقة بي تي إس بمدينة نيويورك

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اُفتتح في مدينة نيويورك الأمريكية آخر معرض لفرقة بي تي إس الغنائية الكورية ضمن مشروع فن الرسم الحديث الدولي الرامي إلى تقاسم فلسفة ورسالة الفرقة، وفي هذا الإطار عرض فنان النحت العالمي البريطاني " أنتوني كومري " عمله الذي يحمل عنوان "نيويورك كليارينغ New York Clearing" أو مقاصة نيويورك في منطقة بلوكلين بنيويورك، ليكون أول مشروع للفن العام، يعرضه الفنان "كومري"، حيث يتجسد هذا العمل الفني في شكل هيكل مجسم ضخم، مصنوع من تكرار وتشابك وتداخل أسلاك الألومنيوم التي يصل طولها إلى ثمانية عشر كيلومترا بما يسمح للزوار دخول الهيكل بمفردهم مشيا على الأقدام.

كما تجدر الإشارة إلى أن الزوار يمكنهم التمتع بمشاهدة منظر نيويورك عبر نهر إيست، بمجرد وقوفهم أمام هذا العمل الفني الرائع، وقال الفنان إنه أراد من خلال عمله التركيز على التواصل بين الناس، تعزيز التفاعل بين صاحب المنتوج الفني والمشاهد، مع التذكير بأن مشروع " بي تي إس الاتصالي" يقام في خمس مدن عالمية وهي لندن وبرلين وبيونس آيروس وسيول ونيويورك، على أن تختتم فعاليات المشروع في السابع والعشرين من شهر مارس في نيويورك.

وكان المخرج الفني لمشروع " بي تي إس الاتصالي" قال في شرحه للمشروع، إن الموجة الثقافية التي صنعتها الفرقة العالمية، تؤثر بشكل مباشر على ملايين الناس في أنحاء العالم مضيفا أن التأثيرات الثقافية للفرقة التي تنقُل القصص المعنوية إلى الكثير من الناس من خلال تخطي مختلف الحدود والبيئات الثقافية والطبقات الاجتماعية والجنسية والهويات الشخصية، لا تختلف عن قيمة فن الرسم الحديث الذي يحاول تخطي كل الحدود.