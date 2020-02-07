© Ultra V company

سنتعرف على شركة "ألترا في Ultra V" الرائدة في تصنيع منتجات تجميل مبتكرة وعالية الجودة.





رئيسها التنفيذي "كوان هان جين":

تُعرف شركة "ألترا في" بأنها شركة لإنتاج مستحضرات التجميل، وهذا صحيح، لكننا ننتج أيضًا الأجهزة الطبية الحيوية بما في ذلك مواد حشو الجلد. نحن ننتج الخيوط القابلة للامتصاص المستخدمة في التطبيقات الطبية وغير ذلك من المعدات الجمالية الطبية لحوالي 500 عيادة هنا في كوريا الجنوبية. عبارة" كي بيوتي" قد تذكر الكثير من الناس بمنتجات مستحضرات التجميل والجراحات التجميلية في كوريا. ولكن في الواقع، انخفض عدد المرضى الأجانب الذين يزورون كوريا لإجراء جراحات تجميل بشكل حاد، ولم يتم إدراج أي شركة كورية في قائمة العلامات التجارية العشر الأكثر شعبية في الصين. تشتهر شركتنا "ألترا في" بعلاج شد الوجه عن طريق الخيوط القابلة للامتصاص، وهي الشركة الكورية الوحيدة المتخصصة في هذا المجال. وإذا قمتم بإدخال طلب بحث عن "ألترا في لاين "Ultra V line في محرك "غوغل"، فسوف يعرض لكم ما بين 700 مليون و800 مليون من نتائج البحث.





تمكنت شركة "ألترا في" من النمو لتصبح علامة تجارية عالمية للتجميل، وذلك بعد أقل من عشر سنوات فقط منذ تأسيسها في عام 2012. وجزء كبير من الفضل في هذا النمو الملحوظ يرجع إلى إنتاجها للخيوط القابلة للتحلل الحيوي، والمعروفة اختصارا باسم "بي دي أو PDO".





رئيسها التنفيذي "كوان هان جين":

يستخدم الأطباء الخيوط الجراحية لتخييط الجروح، وإذا لم يتم امتصاص الخيوط في الجسم، أو إذا تم تخييط الجروح على الأعضاء الداخلية، فسوف يتوجب فتح البطن مرة أخرى خلال أسبوع أو نحو ذلك لإخراج الخيوط. لكن الخيوط القابلة للامتصاص تذوب وتختفي في غضون ستة إلى ثمانية أشهر، لذا لا يتعين على الأطباء إجراء عملية جراحية مرة أخرى. لقد أثبتت الخيوط القابلة للامتصاص نجاحها لأن السلامة تعتبر أحد أهم العناصر في جراحات التجميل هذه الأيام. في العام الماضي، زارنا أطباء ليس فقط من آسيا ولكن من أجزاء أخرى من العالم، بما في ذلك البرازيل والولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وإسبانيا، لأن منتجاتنا يتم تطويرها باستمرار باستخدام تقنيات جديدة، وبالتالي أصبحت مشهورة بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم.





© Ultra V company

مع تقدم الناس في السن، تميل بشرتهم إلى التدهور وتصبح التجاعيد أعمق. ولعلاج هذه المشكلة، قد يستخدمون علاج شد الوجه، حيث يتم إدراج الخيوط غير الضارة في الجلد لسحب الجلد المترهل. وهذا العلاج يعتبر فعالا في شد الوجه والحد من التجاعيد. ولكن عند استخدام خيوط غير قابلة للامتصاص، يجب على المرضى الخضوع لعلاج إضافي لإزالة الخيوط بعد التئام الجرح. والأسوأ من ذلك، أنه قد يحدث بعض الآثار الجانبية. لكن شركة "ألترا في" تمكنت من تجاوز هذه المشكلات. وفي عام 2012، حصلت الشركة على أعلى تقييم في السلامة من إدارة الغذاء والدواء الكورية، واستمرت الشركة في تطوير التقنيات ذات الصلة وصنع منتجات جديدة. وقد كان السيد "كوان"، وهو أصلا طبيب، حريصًا على إنتاج منتجات جديدة، وهو معروف خارج كوريا بلقب "دكتور كوان رئيس ألترا في". وقد قام هذا الخبير المتخصص في مكافحة الشيخوخة والمشهور عالميًا، بتطوير منتجات مستحضرات تجميل مضادة للأكسدة.





رئيسها التنفيذي "كوان هان جين":

"ألترا في" هي أول شركة تنتج مضادات أكسدة تدعى "إي ديه بيه نون 이데베논". من المعروف أن فيتامين سي عنصر رئيسي في العديد من مستحضرات التجميل ذات الصلة بتفتيح البشرة ومضادات الأكسدة. ولكن "إي ديه بيه نون" أقوى أربع مرات من فيتامين سي. كانت بعض العيادات تستخدم العلاج بمادة "إي ديه بيه نون" لجعل بشرة الوجه مشرقة وإعطاء تأثيرات مضادة للأكسدة، لكننا استخدمناها في منتجات مستحضرات التجميل لأول مرة. في الواقع، من الصعب امتصاص مستحضرات التجميل التي تحتوي على هذه المادة في الجلد لأسباب مختلفة، ولكن بعد إجراء بحوث مستفيضة لأكثر من عام، وجدنا طريقة لتعزيز الامتصاص، ومن ثم حصلنا على براءة اختراع للمنتج الجديد. وبفضل تأثيراته المذهلة، تم استقباله جيدًا في السوق على مدار السنوات الثلاث الماضية.





تعتبر مادة "إي ديه بيه نون Idebenone" مادة مضادة للأكسدة أعلى درجة مقارنة بفيتامين سي وأنزيم "Q10". ولكن كان من الصعب تطبيقها في مستحضرات التجميل، حيث تفسد بسهولة بسبب الضوء أو الأكسجين أو الماء. لكن شركة "ألترا في" تمكنت من التغلب على القيود التكنولوجية من خلال بحوث مكثفة ومتعمقة، ونجحت في تطوير أمبولات عالية التركيز من تلك المادة، التي صار يطلق عليها اسم "البوتوكس الموضعي"، ومن ثم أثارت استجابة حماسية في السوق.





رئيسها التنفيذي "كوان هان جين":

منذ أن أطلقنا أمبولات "إي ديه بيه نون" في 30 نوفمبر 2016، تم بيعها على قنوات التسوق المنزلية المحلية بما يصل إلى 68 مرة. في عام 2017، احتلت المرتبة الأولى في فئة الجمال من حيث المبيعات في متاجر "لوتيه"، كما احتلت المرتبة الأولى في عامي 2018 و2019، على التوالي، وهو ما يعني أنها كانت البند الأول في منتجات التجميل بشكل عام. وقد تجاوز عدد عمليات إعادة الشراء 80 ألف مرة. وفي يناير من هذا العام، وقعنا مذكرة تفاهم إحدى أكبر الشركات في الصين، لذلك نتوقع المزيد من المبيعات في الصين هذا العام. حاليا، يستخدم العديد من المرضى منتجاتنا في المستشفيات أو المنازل بعد العلاج.





لم يكن من المستغرب أن ينتشر هذا المنتج الممتاز في السوق الكورية سريعا، كما تمتع أيضًا بشعبية هائلة في الأسواق الخارجية. وقد حصلت شركة "ألترا في" على جوائز "برج التصدير" بقيمة مليون دولار و3 ملايين دولار في عاميْ 2016 و2017، على التوالي، وهو ما يدل على أدائها الرائع في الأسواق الدولية. ويشير إبرام عقد للمبيعات مع شركة صينية كبرى في أوائل هذا العام إلى نمو منتظر في أعمالها الخارجية خلال عام 2020. وبالإضافة إلى كل ذلك، طورت الشركة منتجًا جديدًا، وهو ما سيسهم بالتأكيد في نجاح أعمالها التجارية.





رئيسها التنفيذي "كوان هان جين":

لقد نجحنا في صنع خيوط "بي دي أو" قابلة للذوبان على شكل مسحوق. عند رش المسحوق على الوجه يولد نفس التأثير المطلوب لشد الوجه، وقد حصلنا على براءة اختراع لهذا المنتج لأول مرة في العالم. هذا المنتج لقي استجابة كبيرة من قبل المستهلكين الأجانب لأنه سهل الاستخدام للغاية، وفي الوقت نفسه يحدث تأثيرات رائعة. باستخدام هذا المنتج، لا يتعين على الأطباء تحمل إزعاج إدخال الخيوط في الجلد عدة مرات. لقد بدأت مبيعات شركتنا في الارتفاع في فيتنام وتايلاند وهونغ كونغ. هدفي الآن هو تطوير شركة "ألترا في" لتصبح شركة تجميل عالمية رائدة، وتعزيز قطاع الجمال الكوري والمنتجات المصنوعة في كوريا، بحيث تنتشر في جميع أنحاء العالم.





كشركة رائدة في مجال مستحضرات التجميل المبتكرة، تقوم شركة "ألترا في" باستمرار بإنتاج مواد ومنتجات جديدة وإبداعية، وهو ما يشير إلى قيادتها لمنتجات "كيه بيوتي" في السوق العالمية.