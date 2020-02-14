خالد بن بطي الهاجري: هناك توجه عند الشعبين الإماراتي والكوري لزيادة التعاون بين البلدين





حلقتنا اليوم حلقة مميزة، ولقاؤنا اليوم مع شخصية مرموقة في مدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث استضفنا في حلقة اليوم السيد خالد بن بطي الهاجري، مدير عام المدينة الجامعية في الشارقة، في الزيارة التي قامت بها زميلتنا الدكتورة "نبيلة يون أون كيونغ" إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

يحدثنا سعادة المدير في البداية عن المدينة الجامعية وخلفية تأسيسها، حيث أسسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى للمدينة وحاكم الشارقة وعضو المجلس الأعلى للاتحاد، وذلك في عام 1998.

كما تحدثنا مع ضيفنا عن الخدمات التي تقدمها المدينة الجامعية لزوارها وضيوفها والدارسين فيها، بحيث يتم تذليل جميع العقبات التي قد تواجههم أثناء وجودهم في المدينة.

تكلم سعادة المدير أيضًا عن الطلبة الكوريين الذين سافروا من كوريا الجنوبية إلى المدينة الجامعية ضمن أحد برامج التبادل الطلابي، وتطلعات المدينة وتوقعاتها لتلك البرامج واستمرارها، واختيار عام 2020 ليكون عام الحوار الثقافي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية، وغير ذلك من الأمور التي ناقشتها الدكتورة نبيلة مع سعادة المدير خالد بن بطي الهاجري.

تابعوا ذلك كله في حلقة اليوم من قسم "ضيف على الكي بي إس" من برنامجكم "لقاء الجمعة".