الشباب الكوري: التشبت بالحبيب مهم لاستمرار العلاقات العاطفية

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وفقاً لنتيجة استبيان حديث أجرته شركة ديو "듀오" حول مسألة التشبث في العلاقة بين الحبيب والحبيبة شمل 460 من الشباب الكوري من غير المتزوجين، اتضح أن 65 بالمائة من الشباب يرون أن التشبث بالحبيب أو الحبيبة أمر مطلوب لاستمرار علاقات الحب بينما قال 34 بالمائة منهم إن التشبث بالحبيب أو الحبيبة أفضل من عدم الاهتمام، فيما قال 13.3 بالمائة إن التشبث الحكيم والمعتدل، قد يُعمّق علاقات الحب أكثر بين الحبيبين، بينما اعتبر 13 بالمائة أن التشبث بالحبيب هو في الأصل وليد علاقة الحب.

لكن في المقابل أجاب 19 بالمائة بأن التشبث بالحبيب ليس مصدره الحب بحد ذاته، فيما أجاب 10 بالمائة بأن ذلك يرجع إلى مشكلة شخصية وذاتية بالأساس وفق تقديرهم. وبرزت في الرد على هذا السؤال العديد من الأجوبة الطريفة فيما يتعلق بأشكال التشبث بالحبيب حيث أجاب 36 بالمائة منهم على سؤال حول أسوء أشكال التشبث بأنه ذلك التمسك القوي بالحياة الماضية، بينما قال 35 بالمائة مهم بأنه ذلك الحرص على مراقبة الهاتف الجوال للحبيب. وأجاب 8 من كل 10 مستجوبين بأنهم ماضون في علاقة الحب التي تربطهم بالحبيب إذا كان التشبث به غير مبالغ فيه.