تصوير فيلم كوري في مدينة الصويرة بالمغرب

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يجري حاليا تصوير مشاهد فيلم كوري يحمل عنوان "مقديشو" في مدينة الصويرة بالمغرب، حيث تتناول أحداث الفيلم موضوع تنظيم "داعش"، وتجمع بين الواقع والخيال.

وانطلق تصوير هذا الفيلم منذ عدة أسابيع في مدينة الصويرة بإخراج المخرج الكوري "ريو سونغ وان"، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال الفترة القليلة المقبلة.

وكان تصوير مشاهد هذا الفيلم قد تطلب تشييد بعض الديكورات التي تتماشى وأحداث العمل الذي يدور في قالب من الإثارة والتشويق.

وتتخلل مشاهد تصوير فيلم "مقديشو" مظاهر الأكشن والعنف والحرب، وذلك من خلال الصراعات بين أبطاله الذين يعتبر أغلبهم من نجوم الشاشة والسينما الكورية، بمن فيهم الممثلان "كيم يون سوك" و"تشو إين سونغ".

والجدير بالذكر أن المغرب قد أصبحت في الفترة الماضية من الجهات الأكثر استقطابا لشركات إنتاج الأفلام الكورية التي تختار أن تحط الرحال بعدة مدن من أجل تصوير أعمال سبق أن تم عرضها في كوريا.

ويأتي تصوير فيلم "مقديشو" بعد أن حقق مسلسل "فغابوند" الذي كان قد تم تصوير جزء منه في مدينة طنجة بالمغرب نجاحا كبيرا بعد بثه في كوريا الجنوبية.

وقد تم بث مسلسل "فغابوند" منذ يوم الحادي والعشرين من شهر سبتمبر من العام الماضي عبر قناة التلفزيون "إي بي إس" الكوري حيث حقق تجاوبا كبيرا، وهو ما دفع العديد من منتجي المسلسلات والأفلام في كوريا الجنوبية يفكرون بتصوير أعمالهم في المغرب.

لؤلؤة: ومن المتوقع أن يتم عرض فيلم "مقديشو" على الشاشات الكورية خلال صيف هذا العام.