وزارة التعليم الكورية تسعى لإنشاء نظام متكامل للتعليم عن بُعد

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مع انتشار المخاوف بشأن فيروس كورونا -19 الجديد، حولت جميع معاهد اللغات الفصول الكورية إلى فصول يتم التدريس فيها عن بعد عبر الإنترنت. وقد أثار هذا الأمر في الحقيقة من جديد الجدل داخل الجامعات الكورية حول ضرورة استكمال البنية التحتية للتعليم عن بعد لمواجهة الاستمرار المحتمل لتفشي فيروس كورونا -19، حيث أن معاهد اللغات تقوم حاليا في العديد من الجامعات الكورية بإلقاء الدروس عن بُعد، باستخدام تطبيقة KakaoTalk ومكالمات الفيديو التي توفرها خدمات الشبكات الاجتماعية.

في هذا الصدد، قدّم معهد اللغات بجامعة Chung-Ang دروسًا عن بُعد من خلال خدمة " Live Talk "، وهي عبارة عن مكالمة فيديو جماعية يوفرها تطبيق محادثات كوري " KakaoTalk " لفائدة جميع طلاب المعهد من اليوم الثالث من هذا الشهر إلى اليوم السابع منه، وقد بدأت جامعة يونسي الكورية أيضًا انطلاقا من الخامس من هذا الشهر فصولًا دراسية عن بُعد لفائدة الطلاب الأجانب الذين تم عزلهم بسبب تفشي فيروس كورونا - 19 عبر مكالمات الفيديو مثل "" Live Talk. كما قدمت جامعة Dongguk بدورها أيضا دروسا لجميع طلاب المعهد بنفس الطريقة، منذ يوم الثالث من هذا الشهر. وفيما يتعلق بعدوى فيروس كورونا الجديد، أوصت وزارة التعليم الجامعات بتأجيل الفصل الدراسي الجديد لمدة أربعة أسابيع، كجزء من التدابير الاحترازية. كما أوصت الوزارة المدارس والجامعات بإعداد دورات دراسية بديلة، مثل مواد التعليم عبر الإنترنت، لتعويض النقص في عدد أيام التدريس. وفي مثل هذا الموقف الخطير، يبدو أن التعلم عن بعد، يبقى الوسيلة الفعالة لمواصلة الفصول الدراسية. ومع ذلك، يقول بعض الطلاب إنهم يشعرون بالإحباط خلال إلقاء المحاضرة عن بعد، لعدم تمكنهم من التواصل المباشر مع مدرسيهم.

في هذا السياق، قال بعض الطلاب الذين تلقوا الدروس عن بُعد إن حضورهم الصفوف لأول مرة، كان أشبه بمشاهدة فيديو مباشر لأحد مغني أيدول. لكن مع مرور الوقت، بدأ الطلاب يفقدون تركيزهم على الفصل والسبب في ذلك يرجع إلى أن بث فيديو Live Talk لم يكن بالسلاسة والسهولة المطلوبتين، على عكس المواد الأخرى. ويعتقد أن التواصل بين المعلمين والطلاب أمر مهم في تعلم اللغات، مما يجعل من غير المناسب لعدد كبير من الطلاب حضور دروس اللغة من خلال مكالمة فيديو جماعية.

وهذا ما حفز الوزارة على التخطيط لدعم جهود إنشاء بنية أساسية للتعليم عن بعد للجامعات التي تأجّل فيها بدء موعد الفصل بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد، وفي هذه الحالة، سيتلقى المزيد من الطلاب المحاضرات عبر الإنترنت، لذلك تحتاج الجامعات إلى إنشاء نظام متكامل للتعلم عن بعد في أسرع وقت ممكن. وتفعيلا لهذه الجهود قال مسؤول من وزارة التعليم، إن بعض الجامعات قد بدأت بالفعل في تقديم منصات متميزة للصفوف عبر الإنترنت، ورغم عدم انتشار هذه الخدمة بشكل عام، إلا أنها تمثل مجرد بداية، على أمل أن يتم تطوير وتعميم هذا البرنامج على جميع الجامعات في أقرب وقت ممكن، حتى يتسنى لكل الجامعات إلقاء المحاضرات عبر الإنترنت.

يذكر أنه في حال تم فعلا تطوير برنامج إلقاء الدروس عن بعد ليشمل كل الجامعات فسيكون فرصة جيدة ليس فقط لأولئك الذين يتعين عليهم تلقي الدروس في المنزل بسبب تفشي فيروس كورونا -19، بل أيضا لجميع الطلاب الذين يرغبون في تعلم اللغة الكورية في الخارج.