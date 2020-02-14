الكيمتشي الكوري يعزز المناعة ضد الفيروسات

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على الرغم من أنه لم يثبت علميا فعالية الكيمتشي في الوقاية من فيروس كورونا- 19، إلا أن هناك اهتمامًا قويًا بهذا الصنف من الطعام في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وسط انتشار الالتهاب الرئوي الناجم عن تفشي الفيروس المميت في جميع أنحاء العالم، حيث جذب هذا الطبق الكوري انتباه الأجانب خلال تغطية فعالية تصدير الكيمتشي التقليدي الكوري والتي أقيمت في لوس أنجلوس الأمريكية وأعلنت خلالها شركة "لوسيد كيتشن" الكورية ( Lucid Kitchen)عن إطلاق منتجات كيمتشي الجديدة في بلدة "كوريا تاون" وهي بلدة كورية، تقع في مدينة لوس أنجلوس في يوم الأول من هذا الشهر.





يُشار إلى أنه تم تسجيل العديد من الطلبات والاستفسارات من قبل الأمريكيين المحليين حول شراء المنتجات قبل بدء الحدث، مع ملاحظة أن المشترين لا ينتمون فقط لفيتنام والصين، بل أيضا لأمريكا الشمالية واللاتينية، فوفقًا لما قالته مسؤولة في شركة"Lucid Kitchen" تم تسجيل طلب متزايد على طبق الكيمتشي بين الأميركيين الذين أدركوا جيدا فاعلية هذا الطعام خلال فترة تفشي فيروس السارس فى عام 2003. والجدير بالذكر أن وباء سارس قد تسبب على مستوى العالم في وفاة 774 شخصًا من أصل 8096 مصابًا بين عامي 2002 و2003 قبل أن تتمّ السيطرة عليه بحسب منظّمة الصحّة العالميّة. ومع ذلك، لم يصب بالمرض سوى شخص واحد في كوريا، مما أشاع تحليلات تقول، إن تناول الكيمتشي كان مفيدا في تقوية المناعة لمواجهة الفيروس.

وبعد أن تمت ملاحظة "تأثير الكيمتشي"، زادت صادرات كوريا من هذا المنتوج الغذائي إلى الصين بنسبة 348.1 ٪ مقارنة مع العام الذي سبقه، وفي عام 2015 الذي صادف تفشي متلازمة الشرق الأوسط التنفسية “MERS” في العالم، زادت مبيعات الكيمتشي في المتاجر الكبيرة ومحلات البقالة الصغيرة، تحسبا للإقبال الواسع عليه، اعتبارا لإعتقاد الناس بفاعليته الكبيرة .

وتجدر الإشارة إلى أن معظم الشعب الكوري يؤمن بأن الكيمتشي هو سر صحتهم الجيدة، ولياقتهم العالية، وحياتهم الطويلة حيث يعتقد الكثيرون أنه يمنع ويخفف من الالتهابات، كما يعتقدون أنه لا يعالج مرض السارس التنفسي فحسب، بل حتى مرض السرطان. وفي هذا الإطار نفى الخبراء في المجال الطبي وجود أساس علمي يثبت فاعلية الكيمتشي في تعزيز المناعة، خلافا لما نشرته صناعة الأغذية والأوساط الأكاديمية من دراسات تُظهر أن بكتيريا حمض اللبنيك الموجودة في الكيمتشي، لها بالفعل آثار مضادة للفيروسات.