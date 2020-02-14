تفشي كورونا -19 يتسبب في إلغاء الكثير من العروض الفنية

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ألغيت في الآونة الأخيرة المزيد من الاجتماعات والعروض والأحداث في كوريا، بسبب المخاوف من الانتشار المحتمل لفيروس كورونا -19. وفي ظل هذه التطورات الطارئة، تبذل معظم شركات الأفلام والشركات المشرفة على العروض الفنية قصارى جهدها لمنع انتشار الفيروس. وتجدر الإشارة إلى أنه مع بداية تفشي فيروس كورونا -19 في البلاد، تم تثبيت كاميرا التصوير الحراري عند مداخل العديد من المعارض، ورشّ مطهر في جميع المقاعد. ولكن رغم كل تلك الإجراءات الاحترازية، إلا أنه تم اتخاذ قرار بتأجيل أو إلغاء جدول عروض الفنانين المحليين والأجانب.

فقد أعلنت وكالة "واي جي إنترتينمنت" عن إلغاء حفل موسيقي لفرقة WINNER المقرر في 8 فبراير في سنغافورة وحفل الفرقة الثنائية AKMU في 8 و 9 فبراير في تشانغوون بكوريا الجنوبية، في إطار التدابير الرامية إلى حماية صحة المعجبين والفنانين. ويذكر أن فرقة WINNER كانت تخطط لإقامة حفل موسيقي في جامعة كيونغ هي في سيول خلال يومي 14 و 15 فبراير، وكان من المتوقع أن يكون هذا الأداء هو آخر أداء لأعضاء WINNER قبل انضمام الأخ الأكبر كيم جين وو إلى الخدمة العسكرية، لكن قدمت الوكالة اعتذارها لمشتري التذاكر من الجمهور وتعهدت بإرجاع مبالغ التذاكر لأصحابها. ولم تستبعد الوكالة في المقابل إمكانية إدخال تغييرات على برنامج الحفلات الموسيقية الأخرى.

أما وكالة " JYPإنترتينمنت"، فأعلنت من جانبها تأجيل محطتين من الجولة العالمية “Keep Spinning” الخاصة بفرقة GOT7 بسبب تفشي فيروس كورونا. وتم تأجيل حفلاتها الموسيقية في بانكوك المقررة في 15 و 16 فبراير، كما أُجلت الحفلة الموسيقية في سنغافورة المقرر إقامتها في 22 فبراير.





وتجدر الإشارة إلى أن الدوائر الفنية على غرار صناعة الموسيقى والأفلام، تعيش حاليا تداعيات خطيرة جراء تفشي فيروس كورونا – 19 لأن آثار الإصابة بعدوى هذا الفيروس، قد انتقلت إلى كوريا بنسق أسرع من فيروس متلازمةُ الشرق الأوسط التنفُّسية MERS)).

ويقول الخبراء بهذا الشأن، إن تأثير عدوى فيروس كورونا-19 كان أكبر من المتوقع، بسبب القلق الناجم عن آثار التجربة السابقة في التعامل مع مرض MERS، ولذلك تم إلغاء الكثير من العروض الفنية. لكن الصوت الذي يعلو الآن، هو الذي يدعو إلى ضرورة إعطاء الأولوية في التعامل مع هذه الأزمة الصحية العالمية لسلامة وصحة الأفراد والمجتمع، قبل الأرباح التي تأتي من صناعة العروض والتي عاشت في الواقع تراجعا حادا، بعد تفشي فيروس كورونا-19 في البلاد .