إنشاء قرية تقليدية متعددة الوظائف بمدينة جونجو

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من المتوقع أن يتم إنشاء حديقة تقليدية تضم بحيرة، إلى جانب عدد من المرافق في قرية البيوت الكورية في مدينة "جونجو" بمقاطعة شمال جولا. وفي إطار هذه الجهود صرحت بلدية "جونجو" بأنها ستفتتح في نهاية هذا الشهر حديقة تقليدية متعددة الوظائف، من أجل توفير الراحة وتقديم العروض للجمهور على مساحة تقدر بحوالي ألف وأربعمائة متر مربع في قرية البيوت الكورية. وستضم الحديقة ساحة خاصة بالموجة الثقافية الكورية "الهاليو"، حيث يمكن من خلالها التمتع بمشاهدة مختلف العروض الفنية في الهواء الطلق، كما سيتم إنشاء بحيرة خاصة بإحياء الصورة التقليدية لمدينة "جونجو".

وستتولى الجهة المنظمة لهذا المشروع تغطية أرضية الحديقة بالأحجار المستطيلة ذات التصميم الكوري التقليدي، وإنشاء المرافق التقليدية الضرورية في الحديقة، حتى تتلائم مع مناخ البيوت الكورية التقليدية الأصيلة، كما تخطط البلدية لإضفاء مزيد من الجمالية على الحديقة، من خلال زرع سبعمائة من الأشجار، وتسعة آلاف من الزهور كورية الأصل.

وفي هذا الإطار قال " سو بيه وون " مدير قسم سياسة الثقافة في البلدية، إن الحديقة التقليدية التي صممت لتعكس الهوية الأصيلة لقرية البيوت الكورية، ستتيح للزوار فرصة معايشة مختلف أنواع الألعاب التقليدية والعروض الفنية، إلى جانب تجربة عديد المنتجات التقليدية بهدف توفير أكبر قدر من المتعة والراحة للزائرين، علاوة على الاستفادة بالمحتويات الثقافية المعروضة في ذات الوقت.