فرقة "روكيت بانش" للفتيات المبهجة والمفعمة بالحيوية تعود من جديد بصورة أكثر جرأة!!

ويتوقع أن يحتوي الميني ألبوم الثاني للفرقة بعنوان "ريد بانش" على كل سحر صناعة الكيه-بوب، بصورة تختلف عن السابق، حيث تملأها الألوان والسحر المركز الذي يشكل فرقًا كبيرًا عن صورة الفرقة السابقة.

والأغنية الأساسية للألبوم "Bouncy" هي أغنية بوب راقصة تستعرض الراب الرائع والأصوات القوية. والكلمات مؤثرة على نحو خاص، حيث أنها كلمات جريئة تحكي عن الخطط المستقبلية للفرقة.





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