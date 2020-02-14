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سنتعرف على شركة "يو سي وير UC Ware" التي تبرز في السوق المحلية لبرمجيات الاتصالات.





مديرها التنفيذي ومؤسسها المشارك "بارك إين كو 박인구":

تأسست شركة "يو سي 유씨" في نوفمبر من عام 2007، وهي شركة تهدف إلى توفير حلول احترافية لسوق الرسائل للشركات. لقد أسستُ "يو سي وير" مع زميلين آخرين، وفي ذلك الوقت، قام أحدهما بإنشاء برنامج صغير للمراسلة واعتقدنا أنه إذا قمنا بتطبيقه على مجال التراسل بين الشركات فسوف يكون له قيمة تجارية.





الرئيس التنفيذي لشركة "يو سي وير" هو مبرمج كمبيوتر، وقد بدأ العمل في شركة كبرى في هذا المجال في عام 1997. وبعد عشر سنوات، أسس شركة "يو سي وير" مع زملائه، حيث توقعوا أهمية مستقبل الاتصالات في سوق برمجيات الرسائل بين الشركات.





مؤسسها المشارك "بارك إين كو 박인구":

قبل عام 2010 في كوريا، كان من المقبول عمومًا أن يكون التراسل عبر الإنترنت بواسطة خدمة مجانية. لذلك، كان الاعتقاد السائد هو أنه ليست هناك حاجة لدفع أموال لاستخدام خدمة للمراسلة بين الشركات. ومع ذلك، بدأت هذه الأفكار تتغير بعد عام 2010. ولهذا السبب، يتم حاليا استخدام برامج إرسال الرسائل كثيرا بين الشركات لحل المشكلات المتعلقة بإنتاجية العمل، خاصة في الشركات المالية والشركات الكبرى والمؤسسات العامة. ولا يقتصر ذلك على المحادثات أو نقل الملفات، ولكن أيضا لربط الموظفين بالنظام الداخلي، كما يتم أيضًا توصيل المستخدمين بلوحة مفاتيح تتيح لهم أداء وظائف الهاتف المعقدة، مثل مؤتمرات الفيديو، بنقرة واحدة.





يسمح نظام "العمل الذكي" للموظفين بالعمل في أي مكان وفي أي وقت باستخدام أجهزة المعلومات والاتصالات، وهو ما يؤدي إلى تغيير بيئة العمل في الشركات. وقد أصبح أسلوب "ساعات العمل المرنة" ممكنا بفضل هذا التقدم التكنولوجي الذي برز في المقدمة باعتباره جزءًا من الثورة الصناعية الرابعة. وعلى هذه الخلفية، تنمو سوق برامج وحلول المراسلة بين الشركات. في الماضي، كانت الشركات تستخدم خدمات الشبكات الاجتماعية الشخصية للتعامل مع مهامها المختلفة، بدلاً من إنفاق الأموال على تثبيت نظام للمراسلة خاص بها. ومع ذلك، كانت القيود المفروضة على الرسائل الشخصية واضحة، حيث أن برامج المراسلة الشخصية كانت لها وظيفة الدردشة فقط، ولذلك كان من الصعب استخدامها كأداة للعمل الجماعي في الشركات. أيضًا، تنتهي صلاحية الملفات والبيانات التي تتم مشاركتها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بعد وقت معين، وهو ما يتطلب من الموظفين طلب تلك الملفات مرة أخرى. والأكثر أهمية من كل ذلك، أن وسائل التواصل الاجتماعي عرضة لتسريب المعلومات. ولكل هذه الأسباب بدأت الشركات في استعمال برامج المراسلة الخاصة بها. وتبرز شركة "يو سي وير" في هذا المجال بمميزاتها التنافسية المتخصصة.





© UCWARE Inc

مؤسسها المشارك "بارك إين كو 박인구":

عملاؤنا هم في الغالب شركات كبيرة. من بين الخصائص المميزة لهذه الشركات أنها تعمل 24 ساعة يوميا، وعلى مدار 365 يومًا في السنة. وكنظام مهام أساسي، يجب أن يوفر منتجنا الاستقرار والأمن على مدار الساعة. أيضا، هناك اتجاه حديث، وهو أن لدينا مجموعة واسعة من الأجهزة الإلكترونية التي تستخدم أنظمة تشغيل مختلفة. على هذا النحو، فإن التركيز الرئيسي الآخر بالنسبة لنا هو توفير دعم متعدد الأجهزة. أخيرًا، التركيز الثالث بالنسبة لنا هو أننا نقوم بتطوير تقنياتنا الأساسية. وبدون ذلك، لا يمكننا الاستجابة للتغيرات السريعة في الأسواق ذات الصلة ببرامج المراسلة عبر الإنترنت.





توفر شركة "يو سي وير" خدمات لأكثر من 800 شركة في الداخل والخارج. مجموعة عملائها تتراوح من الشركات المالية مثل بنك كوريا للتنمية، والمجموعات الكبرى مثل مجموعة "إيه كيونغ Aekyung" وأكثر من 100 شركة عامة. وتستخدم مجموعة واسعة من الشركات الحلول التي تقدمها شركة "يو سي وير" لأنها تقدم خدمات مصممة خصيصا لكل عميل. فعلى سبيل المثال، في وزارة التجارة والصناعة والطاقة، تُستخدم خدمات يو سي وير ليس فقط للاتصال بين الموظفين، ولكن أيضًا في التقارير الداخلية والمحادثات ونقل الملفات. وهي توفر نظامًا آمنًا مدمجًا عضويًا مع مختلف الأنظمة المعتمدة على الشهادات للمؤسسات العامة، وحلول الحكومة الإلكترونية. ونظرًا لوجود العديد من الشركات النشطة في الخارج، أنشأت يو سي وير نظامًا يمكنه الاتصال بالأنظمة في البلدان الأخرى ويوفر المراسلة العالمية بأمان يفي بالمعايير الدولية. ومن بين أكبر مزايا برامج يو سي وير أنها سهلة الاستخدام. وقد قامت الشركة مؤخرًا بتطوير خدمة مراسلة للشركات عبر السحابة الإلكترونية للعاملين في مجال الهاتف المحمول، وأولئك الذين يعملون من المنزل، من أجل حفظ الملفات وتنزيلها ونقلها بسهولة. ومن خلال هذه الجهود، تمتلك يو سي وير أعلى حصة في السوق الكورية من بين الشركات المحلية المماثلة.





مؤسسها المشارك "بارك إين كو 박인구":

تهيمن على السوق الكورية شركة مايكروسوفت العالمية التي تستحوذ على 40% من السوق. تبلغ حصة يو سي وير في السوق حوالي 25%. المنافسة شرسة مع الشركات العالمية، وعلى الرغم من أننا نحتل المرتبة الأولى بين الشركات الكورية في هذا المجال، إلا أننا نواصل تطوير خدمات السوق المتخصصة. بدأنا التصدير المباشر في عام 2018. وحتى عام 2017، قمنا بالتصدير بشكل غير مباشر من خلال شركاء محليين. نحن نصدر في الغالب إلى الصين وفيتنام والفلبين واليابان. في عام 2018، بلغ حجم الصادرات إلى الفلبين والصين حوالي 56 ألف دولار. وفي عام 2019، صدرنا بأكثر من 50 ألف دولار من حلول خدمات رسائل السحابة الإلكترونية، وهو منتجنا الرئيسي حاليا، إلى كل من تايلاند ولاوس.





تحتل شركة يو سي وير المرتبة الثانية في السوق الكورية بعد شركة البرمجيات الأكبر في العالم، مايكروسوفت. وتنفق الشركة أكثر من 30% من أرباحها سنويا على البحث والتطوير. فمن خلال الأبحاث المستمرة وترقية المنتجات، حققت يو سي وير أسرع نمو بين الشركات المحلية المماثلة في كوريا خلال السنوات الثلاث الماضية، ثم اتجهت نحو الأسواق الدولية. وعلى وجه الخصوص، ستعرض الشركة خدمة ظلت تقوم بتطويرها منذ التخطيط لدخول الأسواق الخارجية، في اليابان خلال هذا العام.





مؤسسها المشارك "بارك إين كو 박인구":

ظللنا نستعد لدخول السوق اليابانية خلال العامين الماضيين. لقد استغرقنا وقتًا أطول من المتوقع. ثقافة الشركات اليابانية تشبه ثقافة الشركات في كوريا. لذلك، نحن نأخذ هذا في الاعتبار ونجهز خدمات مصممة خصيصًا للسوق اليابانية، مثل إنشاء نظام يستند إلى المخططات التنظيمية. كما ننوي حضور "أسبوع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في اليابان" لاستكشاف السوق هناك واستجابتها لمنتجاتنا. نركز هذا العام أيضا على زيادة حصتنا في سوق خدمات السحابة الإلكترونية. وهدفنا الأكبر هو إطلاق خدمات دولية ومحلية في المناطق التي نتواصل معها بنشاط أكثر، مثل الدول الأعضاء في اتحاد "آسيان".





ستشارك يو سي وير في "أسبوع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في اليابان" الذي سيعقد في طوكيو في شهر أبريل القادم، ونحن نتطلع إلى أن تنجح هذه الشركة في نشر منتجاتها وعرض إمكانياتها في السوق اليابانية وفي الأسواق العالمية أيضا.